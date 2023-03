La comisión de fiestas de Sagunt ha decidido otorgar un reconocimiento honorífico a la vecina de la capital del Camp de Morvedre, Kivi Osma, una fotógrafa aficionada, que, tal y como afirma el presidente de las peñas, Ricardo Meliá, "recorre las calles en fiestas dando lo mejor de ella misma para ofrecer buenas fotografías". Los organizadores de los festejos patronales han creado este galardón para reconocer la capacidad de personas anónimas de difundir lo que suponen estas celebraciones.

De Kivi, nombre artístico de la galardonada, destacan la calidad de sus instantáneas y la sensibilidad que demuestra a la hora de reflejar emociones y sentimientos con sus fotos. Este galardón, que es de nueva creación, se le entregará a Kivi Osma este viernes a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Mario Monreal Sagunto, dentro de la presentación de la semana taurina de Sagunt, Rafa Alcaide 2023.

Por su parte, la fotógrafa amateur reconoce a Levante-EMV la satisfacción que le aporta este galardón puesto que es "un reconocimiento a una labor desinteresada que, aunque no paga facturas, me llena personalmente, puesto que noto que mis fotos gustan mucho". En este sentido, añade que "siempre que mi cadera y mi forma física me lo permitan estaré dispuesta a dejar mi huella de todos y cada uno de los actos importantes que ocurran en nuestra ciudad".

Enfoque personal

Osma añade que "como 'pueblo' ciudad tenemos muchas tradiciones y fiestas de las que podemos estar orgullosos. Personalmente, disfruto captando momentos y trato de dar un enfoque personal a mis trabajos para hacerlos recuerdos imborrables". La vecina de Sagunt insiste en que la ciudad "puede presumir de peñas, de fallas, de moros y cristianos, de Semana Santa, de recreadores, deportistas y de otras tantas representaciones que creo que pocos municipios de España, y he vivido en varios, nos pueden igualar en variedad".

Osma concluye diciendo que "Sagunto, me devolviste la vida que cuando llegué aquí había perdido y por ti no solo en fotografía, sino en todo lo que pueda hacer y esté en mis manos haré por ti. Dar las gracias es poco”.