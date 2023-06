EU-Podem Morvedre todavía no tiene claro si entrará a negociar con el PSPV-PSOE de Sagunt la entrada en el futuro gobierno local del único concejal que ha sacado, el actual portavoz municipal de EU y socio de los socialistas en el tripartito en funciones, Roberto Rovira.

Esta decisión es clave pues, pese a que los socialistas han rozado la mayoría absoluta, su intención es explorar "pactos con las fuerzas progresistas", como confirmó a Levante-EMV el alcalde y candidato a renovar en el cargo, Darío Moreno.

Pese a haber logrado un solo edil, el acuerdo con EU-Podem es lo único que aritméticamente necesita el PSPV, pues permitiría garantizar la mayoría en el pleno y, por tanto, un gobierno estable.

Sin embargo, en la coalición de izquierdas siguen digiriendo los resultados y todavía no se han reunido las dos asambleas para valorar tanto los resultados como la nueva situación.

"El querer participar o no de un equipo de gobierno, no es una cuestión que me corresponda a mí, es una decisión colectiva de dos organizaciones que hemos ido juntas a las elecciones locales. En los próximos días, analizaremos los resultados colectivamente y organizaremos el futuro de los próximos 4 años", aseguraba a este diario el candidato de EU-Podem en Sagunt, Roberto Rovira, si bien añadía: "Nuestro objetivo, como siempre, será nuestro programa electoral en cualquiera de los escenarios".

Resultados inesperados

Rovira también ha admitido que el escenario dibujado por las elecciones municipales ha distado mucho de lo esperado por estos dos colectivos pues, en lugar de ganar en apoyos respecto a 2019 cuando EU se presentó en solitario, ahora se han tenido que conformar con un concejal, en lugar de los dos que tenían hasta ahora. "Sin duda son unos malos resultados a nivel general para nosotros y también a nivel local. No esperábamos una pérdida tan importante", afirma.

Tras echar la vista atrás sobre lo ocurrido en los dos últimos mandatos, reconoce que en EU están "satisfechos de haber contribuido estos últimos 8 años en mejoras para esta ciudad dentro del equipo de gobierno". Así, considera que "se ha trabajado mucho, aunque no hemos sido capaces de trasladar todo lo que se ha hecho"; una valoración que coincide con la de Compromís, el otro socio minoritario del actual gobierno tripartito, que también ha sufrido un importante varapalo al perder tres ediles y pasar de cinco a dos.

En cualquier caso, cree que "ésta es la decisión de la ciudadanía para estos próximos 4 años y afortunadamente la extrema derecha no va a gobernar en Sagunt".