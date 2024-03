Un concierto de góspel sacudirá este sábado el Mario Monreal de Sagunt

El Centro Cultural Mario Monreal de Sagunt se prepara para disfrutar este sábado, a partir de las 20 horas, de un concierto de góspel, soul y rock, a cargo de Rebeca Rods y el Black Light Gospel Choir. Este espectáculo forma parte de la programación invernal de la concejalía de Cultura de Sagunt y tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Las entradas cuestan 9 euros y están disponibles en este enlace, según informan fuentes municipales.

Clásicos y modernos

El concierto incluirá temas tradicionales y modernos de góspel, clásicos de soul y rock y temas propios, lo que significa estrenar un camino de vanguardia musical único en España, indican desde la organización. El programa contempla piezas como Thou Oh Lord, Hallelujah AnyhowI need youHow much we can bearShackles, Total praise, Hallelujah, Amazing Grace, Shake yourself loose, This little light of mine, Oh happy day, You’re all I need y More abundantly.