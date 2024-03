Sagunt apela a la condición "estratégica" de la desaladora para no tener que pagarla

Las principales asociaciones vecinales encontraron respuesta este martes en el Ayuntamiento de Sagunt a su petición de explicaciones por la situación jurídica en la que se encuentra la desaladora, después de las últimas novedades. Tras ganar el consistorio el primer pulso judicial del millonario conflicto con Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) por la amortización de la planta, el alcalde, Darío Moreno, empieza por destacar que "nuestra ciudad está satisfecha de poder ayudar ante la sequía en Catalunya".

El socialista insiste en que "nuestro suministro de agua no peligra, porque no viene de la desaladora, sino del Júcar, y la infraestructura tiene suficiente capacidad para hacer frente a este envío de agua". Pero Moreno aprovecha las evidencias para señalar que la planta construida por más de 40 millones de euros por Acuamed "es una instalación estratégica desde un punto de vista nacional, así que no tiene sentido que sea la ciudadanía de nuestro municipio quien deba hacer frente en exclusiva a sus costes".

Convenio

Cabe recordar que esta reivindicación, que se traduce en la modificación del convenio firmado en 2007 entre el ayuntamiento y el organismo estatal para el desarrollo de la planta, se arrastra prácticamente desde que en verano de 2015 estuvo operativa. Incluso Acuamed ha reconocido que aquel acuerdo se debe modificar, aunque, con las condiciones actuales, no dudó en reclamar primero por vía administrativa y después judicial el abono de más de 5 millones por las primeras facturas de amortización.

Interior de la desaladora de Sagunt. / Daniel Tortajada

En esta línea, Moreno reitera que "pedimos un nuevo acuerdo entre Acuamed y el ayuntamiento que resuelva esta situación".

Comisión informativa

Más allá del enrevesado fondo de la cuestión, tanto la asociación de La Forja como la federación vecinal de Sagunt conocieron los detalles de primera mano por su presencia como invitadas en la comisión informativa de seguimiento de la gestión del agua. El alcalde explica que "es una cuestión de transparencia con nuestro vecindario, que merece disponer de toda la información sobre aquellos asuntos que le afectan. El movimiento asociativo de nuestra ciudad ha peleado mucho para defender los intereses del municipio con respecto a la desaladora".

Esta comisión cuenta con representación de todos los grupos políticos municipales y sirve, fundamentalmente, para supervisar el funcionamiento de la empresa mixta Aigües de Sagunt y velar por la transparencia en su gestión, según destacan desde el ayuntamiento.