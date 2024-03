Sagunt rechaza la última petición de segregación por el insuficiente apoyo vecinal

El Ayuntamiento de Sagunt se ha reafirmado en su posición contraria a que la parte de la urbanización de los Monasterios que se encuentra en su término municipal se incorpore a Puçol. Hace cinco años se inició este expediente de segregación, bajo el impulso de la Sociedad Civil Particular Valle de los Monasterios y el beneplácito del consistorio de l'Horta Nord, que en este tiempo no ha conseguido acreditar que la propuesta esté respaldada por la mayoría de los vecinos ni que cumpla con los requisitos marcados por la ley para este tipo de procedimientos, según defiende el último pronunciamiento del consistorio saguntino.

Sobre el apoyo ciudadano, este dictamen de la comisión de Diseño Urbano, Ecología e Infraestructuras, respaldado por 22 votos en el pleno con la única posición contraria de los concejales de Iniciativa Porteña, señala "el continuo trasiego de firmas", que se ha sucedido a lo largo de los años. Según las alegaciones de la promotora del expediente, en un primer momento se presentaron 267 apoyos, de los 141 estaban empadronados en Sagunt, cuando la mayoría de los vecinos residentes se alcanzaría con 108.

El consistorio defiende que los promotores del expediente no han acreditado contar con las firmas suficientes

En otras fases del procedimiento, desde la urbanización de los Monasterios se dieron por válidas, con la legitimación del notario de Puçol, 115 firmas, pero desde el ayuntamiento de la capital del Camp de Morvedre se ponen en seria duda estos recuentos, ya que algunos de estos apoyos presentan "singularidades", como que "tres personas se empadronaron meses después de presentar el expediente", "seis siguen sin estar empadronadas a fecha de hoy" o "al menos tres han fallecido o se han dado de baja en el padrón". Esto provoca, según siempre las tesis de Sagunt, "no alcanzar la mayoría de vecinos residentes".

Otros incumplimientos

Este no es el único argumento del ayuntamiento de la capital comarcal para rechazar esta segregación. Según añade el dictamen municipal, "resulta evidente" que el expediente no cumple o lo hace de manera "insuficiente" con las condiciones señaladas por la ley 8/2010 de régimen local de la Comunitat Valenciana. A este respecto, el consistorio precisa que "no hay confusión de núcleos de población como consecuencia del desarrollo urbanístico, sino un núcleo de poblacional residencial de muy alto nivel alejado de Sagunto y de Puçol, que, gestado en parte por la iniciativa privada y bendecido por ambas administraciones locales, pertenece a ambos municipios y en el que ambos prestan los servicios en la parte correspondiente sin olvidar la imprescindible colaboración intermunicipal que se ha venido teniendo en temas tan importantes como el abastecimiento de agua".

Además, "no hay necesidad de dotar a Puçol de territorio indispensable para ampliar los servicios existentes o instalar nuevos que imperativamente hubiera de prestar como consecuencia del desarrollo socioeconómico; no existen ni se justifican las condiciones económicas, administrativas o de cualquier otro carácter que pudieran hacer conveniente la segregación; no resulta necesario el intercambio equilibrado de territorio para regularizar la línea límite entre municipios colindantes ni con la segregación va a variar sustancialmente sus realidades física, demográfica, socioeconómica, histórica o cultural; con la segregación no se incrementaría la calidad de vida de los vecinos y las vecinas; tampoco facilitaría la participación ciudadana en los asuntos locales ni la nueva dimensión territorial de Sagunto y Puçol mejoraría su capacidad económica y su eficiencia en la prestación de los servicios públicos".

Consell Jurídic Consultiu

Para demostrar todos estos incumplimientos, el ayuntamiento echa mano del pronunciamiento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en 2011 sobre el último expediente de segregación promovido para el Port de Sagunt, con el matiz de que ese caso pretendía la creación de un nuevo municipio, mientras que este pretende la adhesión a uno ya existente. Ese dictamen reconocía que la solicitud debía estar sustentada por "la mayoría de los vecinos residentes" en el territorio a segregar.

El expediente aprobado por el pleno también recoge el posicionamiento a finales de 2022 de la dirección general de Administración Local de la Presidencia de la Generalitat, encargada de tramitar y resolver la solicitud de segregación, que señala que "no aparece acreditado que los que dicen suscribir el documento constituyan la mayoría de los vecinos residentes en la parte del término municipal de Sagunt que se pretende agregar a Puçol".