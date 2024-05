Los retrasos y las mejoras encarecen 10 millones el servicio de autobús a València

La mejora del criticado servicio de autobús que une Sagunt con València todavía tardará unos meses en ponerse en marcha, aunque las últimas novedades hacen presagiar que la espera merecerá la pena.

Y es que, aunque se mantienen los plazos de la entrada en funcionamiento de las modificaciones para después del verano, desde la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio confirman a Levante-EMV que el encarecimiento en cerca de 10 millones de euros de esta concesión responde a que «el primer proyecto que salió a información pública tenía un presupuesto de 26,7 millones de euros, pero se fueron introduciendo diferentes mejoras y cambios de tipo técnico, lo que ha llevado a que se haya incrementado el importe final».

El primer proyecto se aprobó en 2019 y ha sufrido varios cambios hasta su versión final en enero del pasado año

Así, la adjudicación anunciada hace unos días por el Consell a favor de Autos Vallduxense (AVSA) asciende finalmente a 36,9 millones de euros. Entre los cambios que se introdujeron en el contrato y afectan a la comarca, según insisten desde el Consell, destacan el aumento de las expediciones en las líneas nocturnas y la extensión de la actual línea 116, que una la capital del Túria con la playa de Canet d’en Berenguer. En este caso «en época estival, el autobús llegará más allá», concretamente hasta la playa de Almardà. Otra de las mejores introducidas es el aumento de expediciones para la conexión entre Alboraia y el Hospital de Sagunt, con parada en el núcleo histórico de la capital comarcal.

Aumento de las expediciones

Así y como ya se acordó en el proyecto definitivo de este servicio, cuyo nombre oficial es el de transporte público regular de viajeros por carretera CV-102 València Metropolitana Nord al aglutinar municipios de la Plana Baixa y l’Horta Nord, además del Camp de Morvedre, las frecuencias en la conexión con Sagunt pasarán, de lunes a viernes laborables, de 19 diarias a 39, mientras que el salto en el Port será de 29 a 47.

A partir de la puesta en marcha del nuevo servicio, las expediciones de los sábados serán 18 desde el núcleo histórico, por las 15 actuales, y de 19 desde el Port, por las 13 que hay en la actualidad, mientras que los domingos y festivos seguirán las 8 en Sagunt y en el núcleo costero se pasará de las 7 a las 9.

Canet d'en Berenguer

Estas mejoras también llegarán a Canet y su playa, donde actualmente hay tres autobuses diarios de lunes a viernes laborables que se convertirán en 10 y 6 respectivamente, los sábados se incrementarán a 6 en el núcleo urbano y se mantendrán en tres para la playa, mientras que los domingos no se modificarán las dos expediciones diarias. Así lo recoge el proyecto, cuya actualización definitiva se remonta a enero de 2023, después de una primera modificación en agosto de 2022 sobre la base de unas directrices que se establecieron en verano de 2019.

Parada de autobús en el Port de Sagunt de la línea de conexión con València. / Daniel Tortajada

Ese tiempo transcurrido es el otro condicionante que explica el incremento millonario del contrato, como se demuestra en que los costes anuales han pasado en este tiempo de los 972.000 euros a los 1,1 millones en el personal de conducción; de 217.000 a 449.000 euros en las amortizaciones de los autobuses; de los 429.000 a los 551.000 euros en los consumos o de los 33.000 a los 78.200 en los seguros.

Después del verano

Una cuestión que no cambia respecto a las últimas informaciones es que este nuevo servicio no entrará en funcionamiento hasta después del verano. Pese a que el contrato ya está adjudicado y solo está pendiente su formalización, fuentes conocedoras del procedimiento explican que, fundamentalmente por la cuantía de la concesión y su plazo, que es de 10 años prorrogables, hay que esperar a que no se presente ningún recurso contra la adjudicación.

Cabe recordar que a la licitación concurrieron cuatro ofertas y que, como muestra de la complejidad del procedimiento, durante el periodo de exposición pública del proyecto del servicio, allá por 2018, se presentaron 29 escritos con casi 250 alegaciones entre ayuntamientos, particulares, entidades y empresas, a las que la dirección general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad dio cumplida respuesta.

