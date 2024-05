Marea por la educación pública en Sagunt

Con exclamaciones como "menos tauromaquia y más democracia", "no a la paralización" o "Rovira y Mazón a pensar al rincón" arrancaba la manifestación por una educación pública de calidad en el Port de Sagunt, que secundaban cerca de 2.500 personas, según los sindicatos.

Esta movilización, promovida por la Plataforma de l'Ensenayment públic ha tenido una cobertura de un 60% , tal y como certificaban Ramón Font, del Sindicato STEPV y Francesc Cayo, de CCOO. Un acto de protesta y reivindicación al que no faltaban docentes, alumnado, profesionales de la educación, sindicatos, padres y madres y políticos, que salieron este jueves a las calles de Port de Sagunt para pedir que se ponga coto a los "recortes en materia educativa del gobierno valenciano". Una participación masiva que calificaba de "éxito" la propia plataforma y más teniendo en cuenta que "Sagunt es de las pocas localidades de la Comunitat Valenciana que ha optado por la manifestación y no por la concentración, dada la importancia de nuestras reivindicaciones y los efectos negativos que está teniendo en el Camp de Morvedre las medidas adoptadas por el nuevo gobierno autonómico de la Generalitat del PP Y VOX", declaraba una de las portavoces y coordinadora comarcal de AMPAS, Marta Tomás.

También se ha pronunciado respecto a la participación, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Sagunt, Raúl Palmero, quien se mostraba "muy satisfecho de la respuesta dada hoy por la comunidad educativa".

Instantes de la manifestación / LEVANTE-EMV

Reivindicaciones

En cuanto a las reivindicaciones, estaban recogidas en el manifiesto que se leía en la Alameda tras el recorrido realizado por la comitiva por la avenida 9 de octubre, donde no faltaron los lemas en las camisetas, los tambores y las pancartas, en algunas de las cuales se leía "la educación no se improvisa".Másas allá de las peticiones genéricas que se anotaban en el documento como poner "freno" a las "nuevas leyes educativas regresivas del PP y Vox", mejora de las condiciones laborales de los profesionales, reactivar el Pla Edificant, una inclusión educativa real, ampliación de la red de centros públicos de 0 a 3 años y sí al valencià, entre muchas otras reivindicaciones, la plataforma ha hecho un diagnóstico de las consecuencias de "estas políticas de derechas" en el Camp de Morvedre.

Manifestantes en Sagunt / LEVANTE-EMV

Solicitan la reactivación inmediata del Pla Edifcant, "que ha paralizado las actuaciones en el centro de FP Eduardo Merello de Port de Sagunt y en el CEIP Santa Anna de Quartell". Lamentan los recortes en la línea de 0 a 3 años que se habían previsto para algunos centros educativos de la comarca, excepto los que ya se habían implementado con fondos europeos, explicaban. Oposición al distrito único, ya que "sin duda, fomentará guetos". Lamentan el recorte de líneas, que se estima de 10 a 12 en el Camp de Morvedre, afectando a varios centros educativos como el CRA Baronia baixa (Albalat) o el CEIP Palancia en Algímia, En el caso de Sagunt, se señalaba la línea que se pierde en el CEIP María Yocasta, CEIP Begoña y en el CEIP Maestro Tarazona. Desde CCOO se proponía como solución una "bajada de ratios generalizada para garantizar la calidad de la enseñanza", adelantaba Francesc Cayo de CCOO.

Manifestantes de EU / LEVANTE-EMV

Mención aparte es el valencià. Para Ramón Font de STEPV, "las nuevas leyes educativas no garantizan el uso del valenciano, vulneran los derechos lingüísticos de los alumnos al no emplear criterios pedagógicos, además de cargarse el estatuto de autonomía".

Manifestación por la avenida / LEVANTE-EMV

Indignación en Sagunt

En la misma dirección se pronunciaba el concejal de Educación del Ayuntamiento de Sagunt, Raúl Palmero, quien se mostraba "indignado por los recortes en sueldos que van a sufrir los profesionales de la educación, además de la limitación en número". Palmero tildaba de "segregador" el criterio de distrito único y lamentaba la "persecución que se está haciendo de la lengua", además de poner el grito en el cielo con el "tijeretazo en las unidades de Sagunt".

El edil recordaba que "todavía no tenemos respuesta sobre el expediente de lesividad que afecta a la actuación en el Eduardo Merello mientras lo plazos corren para poder actuar, es una vergüenza", decía, mientras clamaba la necesidad de más infraestructuras educativas para Sagunt, "a corto plazo dos centros de educación Infantil y Primaria y a largo plazo, un nuevo instituto de Secundaria y Bachillerato".

Parte del gobierno de Sagunt / LEVANTE-EMV

El edil iba acompañado por casi todo el equipo de gobierno de Sagunt, también han asistido concejales de la oposición y varios alcaldes y alcaldesas como el de Canet, y las mandatarias de Quartell y Quart

