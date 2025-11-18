Vuelve la magia de la Navidad a Bonaire con la música en directo de Sandra Valero

La Navidad más esperada vuelve a Bonaire. El centro comercial dará la bienvenida a las fiestas el próximo viernes 21 de noviembre con un gran evento que inaugurará oficialmente la temporada más mágica del año.

La cantante Sandra Valero, representante de España en Eurovisión Junior 2023 y una de las voces jóvenes más prometedoras del panorama nacional, ofrecerá un concierto en directo a las 19 horas con temas de su nuevo disco, villancicos y temas de Disney, incluido su gran éxito LOVIU. La artista será también la encargada del tradicional encendido de luces de Bonaire.

El plan más completo de esta Navidad está en Bonaire

Durante todo el mes de diciembre y hasta el 5 de enero, Bonaire ha preparado un amplio programa de actividades gratuitas para toda la familia, donde la música, la creatividad y la magia navideña serán protagonistas.

Así, durante los fines de semana de noviembre y diciembre, las familias podrán disfrutar de propuestas como La máquina de música en Navidad, un espectáculo musical lleno de humor y valores; el Navibingo, un juego donde cada casilla esconde regalos y descuentos en las tiendas del centro; o la Gincana ¡Salva a Papá Noel!, una aventura en la que los más pequeños deberán superar pruebas y resolver misterios para rescatar a Papá Noel antes de que sea demasiado tarde. Además, la experiencia inmersiva Trineo VR permitirá sobrevolar tejados y deslizarse por chimeneas para ayudar a Papá Noel a repartir regalos.

Esta Navidad Bonaire contará nuevamente con FunBox, el parque hinchable más grande del mundo, con más de 4.000 m2 donde grandes y pequeños podrán disfrutar de una experiencia completa de diversión familiar. El parque, que abrirá sus puertas del 21 de noviembre hasta el 18 de enero, cuenta con 10 áreas de juego diferentes y con atracciones como el Desafío Montañoso, la Battle Beam, el Ninja Wall y su increíble tobogán de 7 metros de altura. Horarios y más información en la web.

La ilusión continúa con Papá Noel y los Reyes Magos

Del 5 al 24 de diciembre, Bonaire acogerá La Casa de Papá Noel, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas y hacerse fotos en un original fotomatón con accesorios navideños.

A partir del 26 de diciembre y hasta el 5 de enero, será el turno de La Casa de los Reyes Magos, un espacio donde los niños podrán conocer a Sus Majestades y dejar sus deseos para el nuevo año.

El espíritu navideño se completará con el Tren Navideño, que recorrerá el centro bajo el gran árbol iluminado, y con las travesuras del Elfo Travieso, que esconderá pistas por las tiendas del centro con premios y descuentos exclusivos.

Como cierre de la programación, el 3 de enero el escenario de Bonaire recibirá a Béty Dumitru, joven cantante valenciana que conquistó al público en La Voz Kids España 2023, en un concierto en directo para despedir las fiestas.

Además, con motivo de la campaña de Navidad, Bonaire abrirá también los domingos 30 de noviembre, 8, 14 y 21 de diciembre y 4 de enero para que los visitantes puedan disfrutar de la programación y realizar sus compras navideñas.

Consulta toda la programación, horarios y condiciones en bonaire.es.