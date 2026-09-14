Quart de Poblet despide "las mejores fiestas de la historia"

Quart de Poblet despidió este domingo sus Fiestas Mayores, Patronales, Populares y de Moros y Cristianos. Unas celebraciones que durante diez intensos días y sus noches han hecho vibrar al público de todas las edades, con más de un centenar de actividades enfocadas para entretener a niños y mayores.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, se ha mostrado "muy satisfecha" con la "gran acogida" que ha tenido la programación de unas fiestas que, afirma, "hemos preparado con muchísimas ganas e ilusión" y que califica como "las mejores fiestas de la historia de Quart de Poblet". La primera edil ha agradecido a clavarías, comparsas, asociaciones, entidades, colectivos, voluntarios, personal municipal de limpieza, y cuerpos de Policía su dedicación y compromiso, "porque sin ellos, estas fiestas no serían posibles".

Unas fiestas de récord

Como ya es tradicional, el arranque oficial estuvo marcado por el disparo de 21 salvas frente al edificio consistorial la tarde del 4 de septiembre, anunciando a vecinos, vecinas y visitantes el inicio de las fiestas de 2026. Antes de ello, la Gran Cabalgata de disfraces recorrió las principales calles de la localidad mientras las carrozas de las entidades participantes lanzaban dulces y regalos a los asistentes.

Entre los eventos más multitudinarios han destacado la Holi Quart y la Fiesta del Agua, una carrera popular que este año ha batido récord de participación con más de 4.000 personas inscritas; el "Menja't Quart", la ruta gastronómica por bares y asociaciones del pueblo; la Fiesta de las Paellas o la Nit de Xarangues.

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También los conciertos, los espectáculos musicales que han animado las noches y que en su edición de 2026 ha contado con artistas de primer nivel. Delaossa, Miguel Campello, Space Elephants, Naina, Sanguijuelas del Guadiana, el DJ Víctor Pérez & Amigos o la prestigiosa Orquesta Panorama son algunas de las actuaciones que cada noche han llenado el recinto ferial, que este año ha reforzado su seguridad para garantizar el bienestar de los asistentes.

Música, cultura y tradición

Más allá de los conciertos celebrados en el espacio habilitado en el aparcamiento de Roll de les Eres, los espectáculos han llenado de vida cada rincón de la localidad. Ejemplo de ello son los programados en el Parc de Sant Onofre, donde los más pequeños han podido disfrutar durante las tardes de espectáculos como "Sò", de la compañía Xampito Pato; "Nilu", de la compañía Infinit; "Nautilus", de la compañía La Negra; o "Home", a cargo de Cris Clown.

En el recinto ferial, ya en horario nocturno, los adultos se unieron a los niños para disfrutar de "Flamenco Oh!" la última creación de la reconocida compañía Yllana; "Violinísticas", un concierto en el que una violinista y una violonchelista versionaron grandes éxitos de la música clásica, el jazz o el pop; o "La Magia de Yunke", el nuevo espectáculo del prestigioso mago que ha recorrido el mundo para seducir al público internacional con sus trucos.

El carácter más tradicional de las fiestas volvió a reflejarse en actos como la Passejà de Sant Onofre, el Cant de la Carxofa, una tradición recuperada en 2004, o las procesiones, que pusieron el acento más solemne a las celebraciones. Numerosos fieles y vecinos asistieron a los actos religiosos organizados por las distintas cofradías de la localidad en honor a Sant Onofre, patrón de Quart de Poblet, la Mare de Déu de la Llum, el Santísimo Cristo de los Afligidos y la Mare de Déu de la Bona Mort.

Los Moros y Cristianos despiden las fiestas

La pólvora también ha tenido un importante protagonismo durante las fiestas, con el disparo de cuatro mascletàs a cargo de pirotecnicas como Peñarroja, Pirotecnia Valenciana, Pirofesta y "El Chiquitín", el Correfoc "The Purge", a cargo de la Colla Dimonis de Mislata, o el disparo de numerosos castillos de fuegos artificiales durante las noches.

Las Fiestas de Moros y Cristianos pusieron, un año más, el broche de oro a diez intensas jornadas de fiesta. Tras el tradicional pregón, celebrado el pasado jueves, las distintas comparsas de Quart de Poblet desfilaron por la localidad durante cuatro jornadas que culminaron el domingo, con la representación de la Batalla del Pla de Quart.

Colofón final

Con un ritmo más pausado, los actos continuarán durante los próximos días, con el Show Pressing Catch Quart, el viernes 18; la Volta a Peu, el sábado 19; el Trofeu Festes Majors de la Volta Ciclista, el domingo 20; y la Pujà de Sant Onofre desde la Parroquia de la Puríssima Concepció hasta la Ermita, que tendrá lugar el viernes, 25 de septiembre.