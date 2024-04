Los jardines del antiguo cauce del río Turia (entre los puentes de la Exposición y las Flores) acogen desde hoy y hasta el próximo lunes la 34ª edición de la Mostra de Vins, Cerveses, Caves, Licors i Productes Artesanals de la Comunitat Valenciana, una cita que este año tiene un significado especial. No cumple ninguna efeméride ‘redonda’, pero es, sin lugar a dudas, la edición más emotiva para sus promotores, ya que se trata de la primera Mostra en la que no podremos dar un abrazo a su fundador, Eduardo Mestres, quien nos dejó a finales del pasado año después de toda una vida comprometido con los vinos y productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana. A cualquiera que tenga una mínima relación con el certamen se le hará raro no poder conversar con Eduardo, alma mater de un evento que se ha convertido, gracias principalmente a su empeño, en la principal referencia para poner en valor los productos de nuestra tierra.