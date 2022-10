El grito del aficionado

El doce de octubre, Día de la Hispanidad, se celebró una corrida de toros, en calidad de concurso, en la plaza de toros de València. ¡Doce de octubre! Sí, una fecha que nunca ha tenido arraigo taurino en València por mucho que se quiera plantear en torno al día de la Comunitat Valenciana. Por tanto, el aforo que registró el coso de la calle Xàtiva fue, de nuevo, pésimo: menos de un cuarto de entrada que dejó claro que era un festejo fuera de lugar, mal planteado por su fondo y su forma y presentado a destiempo, con desprecio al abonado incluido. Y eso que se regalaron entradas por medio de chanchullos publicitarios.

Pero es que, a los más viejos del lugar, esos burgueses de callejones y barreras que se levantan como salvadores de la fiesta taurina valenciana, no les afecta en absoluto una imagen tan decadente como la que registró el miércoles pasado el coso valenciano. Como tampoco les afectaron las graves urgencias que planteó la Feria de Julio o la presentación de las Fallas más cortas de la historia. No solo sienten absoluta indiferencia, si no que ya no defienden a los aficionados taurinos de València, esos que cada vez son más vigilados y perseguidos por una parte de la sociedad y que, además, tienen que sufrir altos precios en las taquillas para ver carteles de medio pelo. Qué triste. Porque la pregunta es, ¿quién pagaría un alto precio por ver un partido de juveniles o por ver enfrentarse a dos equipos de Segunda División o Regional Preferente, por muy de la tierra que sean? Juzguen ustedes mismos.

Por lo tanto, la primera conclusión es que 2022, el año de la esperada recuperación taurina en València tras 959 días sin corridas de toros, ha sido un auténtico fiasco. Los números hablan por sí solos: en todo el año ha habido únicamente siete corridas de toros, lo que suponía antes de la pandemia del coronavirus solo la programación de una Feria de Fallas. Como apunte, en las Fallas del 2019 -la última gran feria antes de la covid- hubo un total de ocho festejos mayores, además de dos novilladas.

Quiero decir, que Espacios Nautalia 360 -la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos- no ha sabido conectar con la afición valenciana durante su primer año de gestión al frente del coso de la calle Xàtiva. Y eso que paga casi medio millón de euros a la Diputación de València de manera anual por el alquiler del inmueble.

La empresa que comparte gestión con Simón Casas en Las Ventas ha intentado trasladar el espíritu del ruedo venteño a València y es evidente que no ha funcionado.

Así que en medio de una crisis económica -¡y taurina!-, la empresa madrileña ha encarecido los precios de las entradas, ha reducido los festejos sustancialmente y, como fracaso más claro, no ha colgado el cartel de «No hay billetes» ningún día del año, un hecho que los más viejos del lugar desconocían a lo largo y ancho de un curso taurino. Y eso que sí que han contratado -y por partida doble- a los dos toreros que han marcado la diferencia esta temporada como han sido Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey y a la mejor ganadería del momento, como Victoriano del Río.

Ahora, al director general de Nautalia Viajes, Rafael García Garrido, y a su gerente, Víctor Zabala de la Serna, les toca dejar de lado esa pose artificial e impostada sobre su gestión al frente del coso de la calle Xàtiva y reflexionar. Reflexionar mucho. Porque el 2023 que ya despunta en el horizonte se antoja un año clave para el futuro de la tauromaquia en València.

Por lo pronto, deben lograr que se cuelgue el cartel de «No hay billetes» en la Feria de Fallas de la próxima temporada, una programación que contará con seis corridas de toros y dos novilladas picadas, además de un festejo de rejones, que están suscritas al pliego de explotación creado por la Diputación. Veremos cuál es el futuro que nos espera.