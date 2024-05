Romeria a la Murta

Este diumenge tindrà lloc la tradicional romeria a les ruïnes de l’antic monestir jerònim de Santa Maria de la Murta d’Alzira. Tot i que la primera d’eixes romeries es va celebrar el 3 de febrer de 1935, commemorant el centenari de l’exclaustració de la comunitat monàstica i com un acte de desgreuge a la imatge mariana titular de l’antic i històric cenobi, no seria fins a la segona mitat dels anys cinquanta del segle XX, uns anys després del naixement de la Hermandad de Caballeros de Nuestra Señora de la Murta que, amb el temps, esdevindria en l’actual confraria, quan l’acte s’organitzaria d’una manera habitual i amb les característiques que ara mateix té.

Els romers es concentraven en la plaça del Carbó, davant l’Ajuntament, i amb la imatge de la Verge que entregava el regidor síndic partien en vehicles motoritzats (cotxes i camions) fins a la vall, on un sacerdot celebrava l’eucaristia.

Per la vesprada s’acostumava a celebrar un acte literari (intervingueren al llarg dels anys, entre altres, Enrique Marzal, Soler i Estruch, Rafael Sifre, etc...), quan no alguna actuació musical (grups de danses, bandes de música...) i ja per a finalitzar es resava el rosari.

Amb els anys els costums han anat canviant. Ara es va a peu i bona part dels assistents quan arriben a la Murta ni tan se vol entren a l’interior de la vall. Una pena ja que no disfruten com cal d’un entorn privilegiat, d’un autèntic temple de la naturalesa.