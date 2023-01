"Lo hemos intentado, pero en Benimámet hay pocos africanos de raza negra y a los que se ha intentado, han pedido dinero. Y no podemos ni justificarlo ante el Ayuntamiento de València ni podemos hacer distinción en una Cabalgata en la que todos son voluntarios. Así de simple". Esta es la justificación del alcalde de Benimàmet, Pepe Melgares para que el rey Baltasar de 2023 tenga que seguir recurriendo a una figura tan en desuso como la de pintar de negro la cara de una persona.

El festejo tiene una notable tradición en el pueblo de la ciudad de València y prueba de ello es que Sus Majestades están durante tres días en el barrio. El hecho de que no sea una persona de origen subsahariano la que ocupe la representación del rey Baltasar ha llamado la atención, sobre todo porque son muchos los lugares en los que ya no se trata de personas maquilladas. Pero el alcalde pedaneo lo justifica en la falta de recursos humanos. "Por una parte, Benimàmet es un lugar de acogida de muchos migrantes, pero precisamente personas de raza negra es de las que menos hay. Y sobre todo, por lo que digo: nadie quería ser si no era cobrando. Y creemos que habría sido un agravio comparativo".

Asegura Melgares que "el tema ya se suscitó hace unos años y no ha habido manera de conseguir un voluntario" e incluso señaló que en Beniferri están con el mismo problema. "Organizamos dos cabalgatas, una en cada pueblo y cada uno se busca sus propios reyes. Estos años, en Beniferri sí que lo hacía una persona de origen africano porque está casado con la hija de un miembro de la asociación de vecinos. Y lo hacía sin cobrar. Este año ha dicho que ya estaba cansado de hacerlo, lo cual es lícito, y están con el mismo problema que en Benimàmet".

"Ni podemos pagar sin más ni podemos generar un agravio"

Asegura además que se trata de un problema económico "porque nosotros, como alcaldía pedanea, dependemos de una justificación de gastos con factura ante el Ayuntamiento de València, con empresas que están dadas de alta. No podemos pagar sin justificar a una persona. Aparte del agravio que supondría pagar a alguien cuando esta cabalgata sale adelante con el esfuerzo desinteresado de voluntarios del pueblo". Porque, de hecho, se trata de hasta tres días de actividad. "Tanto para reyes como para pajes hay cola de gente interesada". Este año, el rey Baltasar será, previo tinte, el presidente de la falla Luis Cano, mientras que los otros dos reyes los representarán un directivo de la falla Secanet y un miembro de la Asociacion de Vecinos.

Melgares quiere dejar claro que no es un problema racista "ni mucho menos. Todo lo contrario: tanto es así que el pasado día 22 se hizo una cabalgata de Navidad promovida por una asociación de integración gitana. Al parecer, en alguna que otra zona de València les habían puesto problemas. Sin embargo, aquí tuvieron las puertas abiertas".