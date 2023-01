El Ateneo de València ha amanecido hoy con largas colas en la entrada principal. La iniciativa "Ven a bordar el manto de la Virgen" ha reunido a muchas personas a las puertas del edificio con el fin de poder dar unas puntadas al manto por el Centenario de la Coronación de la Virgen. El proyecto empezó en el Museo de la Seda y durante estos meses ha estado en diferentes ubicaciones dónde los valencianos han podido participar. Esta ocasión ha sido es el turno del Ateneo, en el salón Noble de la entidad. Durante el día de hoy estará abierto para todo aquel quiera participar en horario de 10.30 a 14horas y de 16 a 20 horas.

"Me enteré de la iniciativa por Instagram. Soy peregrina de la Virgen y me hacía mucha ilusión participar en esta iniciativa. Poder tocar el manto ya es mucho, pero si encima podemos dar una puntada es increíble. Emociona muchísimo, tengo los pelos de punta. Cuando he llegado esta mañana al Ateneo era la única chica joven que había en la puerta. Pero creo que para estas cosas no importa la edad lo que importa es la devoción" nos cuenta Jovi Talís, una joven de 21 años que ha acudido esta mañana a las puertas del Ateneo Mercantil de València a dejar su puntada en el manto de la Virgen. Carmen Martín también es una de las devotas a la Virgen de los Desamparados que esperaba su turno en la cola del Ateneo y nos cuenta emocionada que "Por la Virgen hacemos lo que sea" y añade "nos ayuda mucho".

Bordado del manto de la Virgen

La Junta Gestora formada por el Centenar de la Ploma, el Ateneo Mercantil de Valencia, la Interagrupación de Fallas, el Casino de Agricultura, Lo Rat Penat, la Cofradía de San Jerónimo del Colegio del Arte Mayor de la Seda, la Fundación del Colegio del Arte Mayor de la Seda y María Dolores Alfonso (Camarera de la Virgen) propusieron esta iniciativa con motivo de la celebración del año mariano. Esta acción se encuentra dentro de la campaña “Un poco de muchos” y cuenta con el apoyo de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados y la colaboración de Bordados Angelita Suay.

Dónde bordar el manto de la Virgen en València: Próximas citas

ENERO

Día 11. Ateneo Mercantil de Valencia, de 10:30 a 14 y de 16 a 20h.

Día 15. Patraix. Falla Ceramista Ros, de 11 a 14 y de 16 a 19h.

Día 16. Casino de Agricultura y Centenar de la Ploma. De 16 a 21h.

Día 19. Agrupación Marítim. casal Falla Reina-Vicente Guillot, de 10 a 14 y de 16 a 21h.

Día 20. Casal Falla del Duque de Gaeta, de 10 a 14 y de 17 a 21h.

Día 22. Benaguacil, de 10 a 14 y de 16 a 19h.

Día 26. Agrupación Fallas Centro.

Día 28. Honorables Clavariesas, Clavarios/as mayores y presidentes de Altares. Casa Natalicia. Mañanas.

Día 29. Botánico, casal Azcárraga, de 11:30 a 19:30h.

Día 30. Altar de San Vicente del Mocadoret.

FEBRERO