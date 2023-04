Grezzi se resiste a aplicar el plan de viabilidad de la EMT, que le impuso el PSPV

El consejo de administración de la EMT ha aprobado en su reunión de hoy aceptar la inyección de 30 millones de euros que el Ayuntamiento de València aportará a la empresa municipal para evitar que entre en causa de disolución, tal como explicó en su momento el concejal de Hacienda y consejero de la compañía Borja Sanjuán (PSOE).

En el consejo se ha aprobado aceptar esta cantidad millonaria sin embargo, pese a las preguntas de la oposición, PP y Ciudadanos, el presidente de la EMT Giuseppe Grezzi no ha aclarado cuándo se aprobará el plan de viabilidad y el plan de pagos para amortizar deuda que conlleva esta inyección económica. De hecho, según relata el consejero de Ciudadanos Narciso Estellés, "Grezzi ha venido a justificar que confía en que no se tenga que aplicar ese plan de viabilidad", que por otro lado, es una de las exigencias del PSPV -socio en el gobierno municipal y en la EMT de Compromís- para que el consistorio materialice el rescate económico de la empresa. Estellés ha subrayado que el presidente de la EMT ha explicado que esta operación presupuestaria se llevará al pleno de la semana próxima para su aprobación pero "no hay plan de viabilidad ni plan de pagos" tal como reclamaron los socialistas.

Por su parte, la vicepresidenta de la EMT y consejera socialista Elisa Valía ha declarado que tras aprobarse esta aportación millonaria, la empresa ahora tiene que presentar "un plan de viabilidad y un plan de pagos para amortizar la deuda" al Ayuntamiento de València. Para Valía, está claro que ese dinero "se va a destinar a pagar deuda" porque además los socialistas actuarán como garantes "desde la Concejalía de Hacienda y desde el consejo de la EMT para que efectivamente esos 30 millones se destinen a pagar deuda como en su momento exigimos", ha reiterado.

Valoración de Giuseppe Grezzi

Asimismo, Grezzi se ha referido a "la aportación extraordinaria de 30 millones de euros para restablecer el equilibrio patrimonial de la EMT después del impacto de la pandemia en los últimos tres años que ha afectado a todos los operadores de transporte público". De esta manera, dijo, "el Ayuntamiento de València estabiliza la situación patrimonial de la empresa y la devuelve a la situación de 2019, antes de la covid, cuando el patrimonio neto era en positivo".

En 2015, ha recordado el regidor de Compromís, "el PP dejó una empresa en números rojos y en vías de privatización. Desde entonces, hemos ido reduciendo la deuda año tras año y, de manera paralela, hemos aumentado el patrimonio neto de la empresa municipal". La pandemia mundial rompió esta tendencia, ha añadido, "que ahora recuperamos gracias a la firme apuesta del gobierno de Ribó por el transporte público y por ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía".

El Interventor Municipal advierte de "importantes irregularidades" en la gestión de la compañía

Por último, el consejero del PP Carlos Mundina ha advertido que la Intervención municipal ha detectado importantes irregularidades en la gestión de la EMT. "Entre ellas que la gerente cobra un sueldo por encima de lo acordado por el pleno, defectos en las contrataciones, adjudicaciones directas sin ningún procedimiento contractual o una masa salarial no autorizada por el pleno", ha denunciado. Según el concejal popular, el interventor afirma sobre la compañía que es "Inadecuada" la contabilización de las aportaciones recibidas del Ayuntamiento de València. "Se reconocen en la partida “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando deberían contabilizarse en el epígrafe de “Aportaciones de socios” del patrimonio neto del balance”.

También advierte el Interventor que la continuidad de la Sociedad, "que tiene un patrimonio neto negativo, depende de las aportaciones del Ayuntamiento. En la memoria no queda reflejado que, en su condición de medio propio del Ayuntamiento de Valencia, más del 80% de sus actividades se llevan a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el Ayuntamiento de València al hacer los encargos. Además, puede existir un incumplimiento de dicho requisito”. Por otro lado dice el referido informe que no se ha autorizado la masa salarial por el Ayuntamiento de València "y que existen defectos formales en los expedientes de contratación por medio de oferta pública de empleo. Se han observado irregularidades en la contratación del responsable de prevención. Las retribuciones de la directora gerente son superiores a las establecidas por el Pleno del Ayuntamiento”.

En ese sentido, el concejal popular ha preguntado en el consejo de esta mañana sobre el plan de viabilidad que la EMT tiene que aportar al ayuntamiento a cambio de recibir esta inyección de 30 millones para sacar a la mercantil de la quiebra técnica. "Estamos en ello -ha afirmado irónicamente Mundina- es lo único que nos ha dicho Grezzi". Frente a todo esto, Mundina ha señalado que lo que está pasando en la EMT "es muy grave". "Ahora se van a inyectar 30 millones a una empresa que nos cuesta 93 millones al año, y Grezzi es incapaz de aportarle al Interventor y al ayuntamiento el plan donde especifica cómo y en qué se va a gastar el dinero que le proporciona el consistorio". "Hemos pedido la dimisión del señor Grezzi- ha añadido- en varias ocasiones pero el máximo responsable es el alcalde Joan Ribó y sus socios de gobierno, los socialistas, y la vicealcaldesa Sandra Gómez, que cuando preguntamos en el consejo callan y dan la cabotà por respuesta". Para los populares, la gestión económica de Compromís frente a la EMT ha sido "lamentable", y esta aportación de 30 millones, "es la traca final que llega al final del mandato". "Grezzi tiene que aportar un documento donde negro sobre blanco especifique en qué se va a gastar esos 30 millones", ha concluido Mundina.