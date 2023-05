La portavoz y candidata del PP María José Catalá acaba de anunciar en el Forum Europa que una de sus primeras medidas como alcaldesa de València será nombrar alcaldesa de honor de la ciudad a Rita Barberá y ponerle su nombre al Puente de las Flores. Asimismo, preguntada sobre posibles pactos electorales, ha comentado:"no contemplo otra posibilidad que no sea gobernar en solitario".

En ese sentido no sólo llamo a los votantes desencantados con Vox o Ciudadanos para que la voten sino también a los votantes de PSOE y Compromís que no están contentos con el gobierno de izquierdas. "No importa la ideología lmporta la ciudad" ha dicho con vistas al 28 de mayo.