La polémica está servida y todo apunta a que podría habrá un conflicto en los tribunales. Fuentes del Ayuntamiento de València han informado que en primera instancia, el consistorio ha denegado el permiso al Circ de Nadal, para que pueda realizar su actividad con caballos, dromedarios, llamas o bueyes. Las autoridades del gobierno de María José Catalá señalan que el consistorio "no ha autorizado el dominio público de este circo porque se le ha pedido un nuevo proyecto sin animales para poder recibir la autorización correspondiente". En este sentido, fuentes municipales del gobierno de PP y Vox afirman que en la actualidad "el acuerdo de la Junta de Gobierno Local y la normativa autonómica es clara", la ley 2/2023, de 13 de marzo, de la Generalitat, de Protección, Bienestar y Tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal en su artículo 35.6 "señala que se prohíben los espectáculos circenses y otros espectáculos en itinerancia con animales". El expediente sigue tramitándose. En esre momento, "queda pendiente la respuesta del ayuntamiento a las alegaciones" presentadas por el empresario circense "pero la normativa es clara en este aspecto de circo con animales", insisten las fuentes oficiales. Las autoridades y los técnicos del Ayuntamiento de València concluyen que no se pueden autorizar los circos con animales en el término municipal de València, y en esta línea, irá la nueva contestación al representante de la empresa circense.

"Quién firme la resolución cometerá prevaricación", advierte el empresario circense

Por su parte, el director del Circ de Nadal Eduardo Belltall ha retado al Ayuntamiento de València, a los políticos y a los técnicos a que impidan que este espectáculo instale su carpa en València y que comience su actividad a partir de primeros de diciembre. "Quien lo haga cometerá una prevaricación y me lo llevo por delante", ha afirmado con toda rotundidad este profesional circense que amenaza con querellarse contra quien haga falta si no le permiten realizar las funciones en la capital valenciana. El circo, según su máximo responsable, cuenta con el permiso del servicio municipal de Patrimonio para ocupar el espacio público y montar la carpa en la rotonda de la Avenida de Maestro Rodrigo junto a Campanar. Además, está tramitando la licencia de actividad en el consistorio y el empresario circense señala que le respalda la Ley de Bienestar Animal, de ámbito estatal, de reciente entrada en vigor en septiembre; y la Ley de Espectáculos Públicos de la Generalitat Valenciana. Según Belltall la norma estatal es de rango superior a la autonómica y el ayuntamiento "no tiene competencias para regular espectáculos con animales". El empresario ha esgrimido ante la administración local un dictamen de un Catedrático de Derecho Administrativo, y las sentencias favorables a sus intereses, que se dieron en Zaragoza y en el Tribunal Superior Justicia de Aragón, que defiende le respaldan para obtener los permisos reglamentarios y abrir en pocos días en Nou Campanar. El director del Circ Nadal señala que en su "show" no hay maltrato animal ni vejaciones, "solo actúan animales domésticos que realizan movimientos normales".

Por último, la concejala de Compromís Glòria Tello, animalista convencida e impulsora de la abolición de los circos con animales en Valpencia, "recuerda que no es necesario hacer una ordenanza dado que la norma autonómica lo prohíbe expresamente en su artículo 35 apartado 6". A su vez, avisa que la conclusión de que la norma estatal (que solo prohíbe el uso de animales salvajes en circos) "está por encima de la valenciana, es simplista y por supuesto incorrecta". La norma estatal es "básica y cada Comunidad Autónoma la puede ampliar y desarrollar mejor en beneficio de una mayor protección de los animales".

A su vez, subraya “en la ciudad de València fuimos referentes y pioneros dado que los prohibimos en 2015 siendo esta una de las primeras medidas que adoptamos desde la concejalía de bienestar animal del gobierno de Joan Ribó, dado que los circos con animales suponen maltrato animal, ya no solo porque se obliga a los animales a llevar a cabo movimientos y comportamientos no propios de su especie sino porque también consideramos que comercializar de esta forma con animales y obligarles a pasarse la vida en jaulas de una ciudad a otra sirviendo de espectáculo para el divertimento humano no es tolerable en una sociedad avanzada”