La Junta de Gobierno aprobará este viernes la construcción de 1.262 nichos para materializar el particular "plan de choque" en cuatro cementerios de la ciudad. En concreto, se invertirá casi un millón de euros tras un concurso en el que la ejecución se ha adjudicado a la UTE Agricultores de la Vega-Alberto Solanes.

Con esta mega construcción se pretende disponer de unidades de enterramiento para un largo periodo de tiempo, puesto que, además de los nichos nuevos, el Servicio de Cementerios emplea también aquellos nichos que, tras cumplir el plazo de concesión, no son renovados por los familiares del finado. Normalmente se asegura que en el Cementerio General hay un crecimiento sostenido y que no había un problema de falta de existencias. Sin embargo, no menos cierto es que las construcciones nuevas se llenaban con bastante rapidez.

Campanar hace hueco

En el plazo de diez meses se deberán construir unidades de enterramiento en hasta cuatro cementerios, destacando la habilitación de una zona en el Cementerio de Campanar, junto al único muro todavía disponible. Ahí habrá 60 nichos sencillos y 80 columbarios. Hace tiempo que este recinto está saturado. Ya el anterior edil, Alejandro Ramón, aseguró que los habitantes de la zona debían ir asumiendo que enterrar en lo que en su momento era un cementerio de pueblo -estaba a una distancia considerable del casco urbano de Campanar- pero que, en todo caso, quedaba una pequeña parcela, que incluye panteones subterráneos no utilizados, junto a la avenida de Pío Baroja, todo ello después de haber arañado algunos nichos más haciendo auténtica marquetería en las parcelas más viejas.

La UTE disponía de la adjudicación de estas construcciones merced a un acuerdo marco para la ejecución de obras generales y unidades den enterramiento en los cementerios municipales, firmado en el año 2021 y prorrogado el pasado mes de noviembre. Las anteriores tandas fueron en el año 2023 con 155 unidades y a finales de 2023 otra de más de 800 es el resultado de una moción presentada el 2 de enero por el concejal Carlos Mundina a instancias del jefe de servicio, Fernando Garrigós.

El 21 sigue llenándose

El Cementerio General seguirá aprovechando las parcelas centrales del sector 21. Allí no hay, de momento, problemas de espacio, puesto que sigue avanzando paralelo a la V30. Ahora mismo, en esa zona, que está separada del resto de sectores y tiene su acceso y aparcamiento particular, dispone aún de amplios espacios para construir. En esa zona están, además, los cementerios judío y musulmán. Aquí se ha previsto la mayor cantidad de huecos: 680 nichos sencillos y 352 columbarios. Una proporción que deja claro que cada vez más son las personas que optan por la incineración. Los columbarios se construyen como remate de estos bloques, en cada extremo de los mismos.

El cementerio del Cabanyal dispondrá de 60 nichos sencillos a dos caras. Es un camposanto aún con terreno disponible y el de Benimàmet, que recientemente amplió su oferta, tendrá 30 más adosados a muro.