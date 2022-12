La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana fue la única entidad en defensa de los cazadores que ayer estuvo presente durante la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para el debate y votación del dictamen de la comisión sobre el Proyecto de ley, de la Generalitat, de protección, bienestar y tenencia de animales de compañía y otras medidas de bienestar animal.

Lorena Martínez, presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, destaca que “se ha dado un paso muy importante, han sido meses de intenso trabajo y seguiremos muy pendientes hasta conseguir sacar adelante en la Comunidad Valenciana una ley que entienda y defienda los intereses de la caza”. El texto continúa su tramitación hasta recibir el visto bueno del pleno de las Corts.

El pasado mes de septiembre la Federación de Caza conoció el contenido de las enmiendas al proyecto de Ley de Bienestar Animal autonómico, que de haber salido adelante imposibilitarían el ejercicio de la caza. Desde de ese momento, la entidad se ha reunido con todos los partidos políticos para plantear una propuesta alternativa que ofrezca las suficientes garantías jurídicas para reconocer la función específica de los perros de caza de la ley de Bienestar animal, propuesta que se presentó conjuntamente con AVA-ASAJA y La Unió, principales asociaciones agrícolas y ganaderas de nuestro territorio.

Lorena Martínez ha destacado, que “lo único que pretendíamos es poder seguir realizando nuestra actividad con normalidad, conforme a los parámetros y la normativa cinegética que nos regula, más aún en el escenario de superpoblación de conejos y animales de caza mayor que afecta a nuestra comunidad, y donde la caza es fundamental para regular las poblaciones y evitar daños a la agricultura, accidentes de tráfico y transmisión de enfermedades, entre otras cosas”. Pero no solo nosotros, también queríamos garantizar que tuvieran seguridad jurídica todas aquellas personas que ejercen actividades específicas con animales, como los perros de rescate, seguridad, guía para invidentes, pastoreo, zooterapia, etc., y que con el anterior texto no hubieran podido realizar estas funciones sociales tan importantes”. Por lo demás, también destacó que “esto no significa ni mucho menos que los perros queden desprotegidos, porque fuera del ejercicio de sus funciones específicas, a los perros se les aplica la ley como al resto de animales, y además nosotros somos los principales interesados en el bienestar de nuestros compañeros, que la Federación fomenta permanente”.

Además, cuestiones como la esterilización obligatoria, la prohibición de criar o la consideración de delito si durante la actividad el perro sufría alguna lesión, se han conseguido modificar, a propuesta de la Federación.