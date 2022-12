El PSPV reafirma la vía de apoyarse en la oposición en busca de la "mayoría social"

La senda abierta por el PSPV para sacar adelante la bajada del impuesto de sucesiones a las empresas familiares o para legislar sobre los perros de caza en la futura Ley de Bienestar Animal con el apoyo de PP y Ciudadanos no es un camino que se haya cerrado tras su paso. No es el sendero habitual de los socialistas, que tienen en sus compañeros de gobierno del Botànic sus principales aliados, pero es una vía que los del puño y la rosa no descartan en volver a transitar para sacar medidas puntuales que vayan dirigidas "a la mayoría social".

"Vamos a plantear medidas a pesar de que le puedan molestar a nuestros socios o a la oposición siempre que puedan representar a la mayoría social", defendió este miércoles en el comienzo del debate de enmiendas a los Presupuestos el diputado autonómico y secretario de Organización de los socialistas valencianos, José Muñoz. Su frase era una defensa del aumento de la bonificación del tributo de las sucesiones en empresas familiares sin límite de facturación, pero fue más allá y dejó abierta la puerta a que no sea la última vez en la que los votos de la oposición sirvan para dar luz verde a una propuesta propia que no cuente con el respaldo de los socios. Puig y Mazón buscan su espacio ante un centro en expansión Nadie sabe exactamente qué es el centro en política, más bien la centralidad, pero se supone que es la posición intermedia entre dos puntos y que es en este área donde se ganan las elecciones. Y hacia este centro se encaminan los socialistas después de ver el éxito de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía. Aunque en el caso de los del puño y la rosa no lo llaman "centro", sino que sus apelaciones son a la "mayoría social". "Aspiramos a ser la casa de todos los valencianos", reafirma Muñoz. Y es ahí donde reivindica la acción de los socialistas y sus posteriores apoyos parlamentarios. "Tenemos nuestras propias propuestas", insistió en este sentido el secretario de Organización y que estas no tienen porqué ser "ni de izquierdas ni de derechas". "Es una cuestión de mayoría social", expresa Muñoz que pone de ejemplo la rebajada del IRPF que "planteó en el Debate de Política General Ximo Puig" y que asumieron "no solo nuestros socios, sino también la oposición". En ese epígrafe de "para la mayoría social" (eslogan que se usó en el congreso del PSPV de Benidorm hace un año) podrían entrar otras medidas que requirieran el sí de PP y Cs para salir adelante, abriendo una vía que ya se exploró en 2020, con acuerdos con los naranjas, y que parecía cerrada. Es la llamada "geometría variable" que si se había puesto en acción hasta ahora por parte del PSPV era más para bloquear propuestas de sus socios (la tasa turística hasta ahora) más que para sacar adelante medidas de gobierno. El PSPV se apoya en la oposición para bajar el impuesto de sucesiones a empresas familiares Y ese camino que emprenden los socialistas es pese al enfado de los socios que no acaban de ver con buenos ojos los desmarques del PSPV. "Cada partido ha de saber dónde está y Compromís está en el pacto del Botànic, si alguno se quiere salir de la hoja de ruta, es quien deberá explicarlo", ha señalado el síndic adjunto de la coalición valencianista, Carles Esteve, al hablar en concreto de la rebaja del impuesto de sucesiones a las empresas familiares. Por ese mismo motivo también le criticó el diputado de Unides Podem, Ferran Martínez, quien indicó que la política tributaria "es algo suficientemente importante como para abordar las reformas de manera integral". "No vale acordar una reforma fiscal y una semana después se desmarca el PSPV con una bajada de impuestos pensada con nombre y apellidos", ha indicado al tiempo que ha reclamado al PSPV que se mire a sí mismo sobre los intereses de a quién está sirviendo. El acercamiento tampoco ha supuesto un trato mejor con la oposición. El propio Muñoz ha cargado contra el PP y Cs. "La oposición está instalada en el ruido, su modelo es el de la privatización y los recortes", ha expresado. Tampoco ha recibido carantoñas del PP. Los 'populares' han calificado la situación de "deriva electoral del PSPV" por la que aprueba que las empresas no paguen impuestos "mientras las personas sí". "No se dan cuenta de la realidad", ha indicado el diputado Rubén Ibáñez.