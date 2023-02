Un año de tormenta en Iniciativa en cuatro de actos

Las mascarillas todavía eran una prenda obligatoria en espacios interiores, Mónica Oltra era vicepresidenta del Consell y la guerra de Ucrania acababa de estallar cuando Aitana Mas, en aquel momento síndica adjunta en las Corts como principal cargo, y Alberto Ibáñez suben al escenario y alzan sus manos. Son los nuevos coportavoces de Iniciativa. El relevo generacional ha llegado al partido mediano (por militancia) de Compromís. Nadie se podía imaginar, sin embargo, que aquella sucesión en un congreso interno fuera el pistoletazo de salida a un año "convulso", "intenso", "de vértigo", según definen algunos de sus protagonistas.

Los últimos 365 días de la formación ecosocialista son más que un cambio de rostros al frente de la marca. Aquella estampa de Mas e Ibáñez es solo el primer acto de una obra que de momento lleva cuatro escenas cuya relevancia y efectos han ido más allá de las estructuras partidistas: han acabado marcando el destino del Consell. El ascenso de Mas como vicepresidenta tras la dimisión de Oltra, la destitución de Mollà y hasta la tensión por las primarias, todo tiene su punto de partida en la imagen del Palacio de Congresos de València.

"Hacía falta que le diera al partido una visión política después de siete años gobernando", explica Alberto Ibáñez, coportavoz de la formación tras el cónclave interno. En este sentido, señala que el objetivo suyo y de Mas era "dedicarle tiempo al partido y a la dirección" y "tomarle el pulso" así como presentar una ponencia "a la vanguardia de la izquierda", basada en la política de cuidados y en "recuperar el protagonismo". "Había que oxigenar y darle un nuevo impulso", coincide otra voz cercana a la dirección actual. Un 81 % votó a favor, un 19 %, en contra.

Aquello marca los siguientes acontecimientos. Apenas cinco meses después, la imputación judicial de Oltra acaba provocando su dimisión. "Eso convulsiona Iniciativa", coinciden varias fuentes del partido. Oltra, explican, actúa de pegamento, de gran referente, no solo dentro de la formación sino de todo Compromís. En torno a su liderazgo, no hay dudas. "Los liderazgos no son títulos nobiliarios, se ganan, se construyen y eso no ocurre luego", adelanta una de las voces del sector crítico sobre los problemas a los que se enfrentará el partido.

Destitución de Mollà

Con la marcha de Oltra, cuando algunos miraron a Mireia Mollà, entonces consellera de Agricultura y la otra gran referencia de Iniciativa, el foco retrocedió hasta la fotografía sobre el escenario en febrero. Mollà se había quedado fuera de la ejecutiva pese al capital político acumulado. Es Mas quien hereda todos los cargos en el Gobierno valenciano, una designación que, meses después, acaba provocando la destitución de la también titular de Medio Ambiente.

Las versiones se contradecían en su momento y siguen en la misma línea. Desde la Vicepresidencia justificaron el cese por la "deslealtad" de la consellera y los "personalismos", una insubordinación constante debido a que no aceptaba el rango de Mas. De nuevo, la foto de febrero. Por su parte, Mollà cargó contra el "cainismo" y las "purgas", calificativos que aparecieron hace dos semanas cuando la vicepresidenta destituyó a dos asesores tras los resultados de las primarias.

"No se ha resuelto satisfactoriamente", explica una fuente cercana a la corriente crítica. Para este sector, con núcleo en el llamado 'mollismo' por uno de los fundadores del partido, Pasqual Mollà, el problema está en la "gestión posterior al congreso". "La tradición integradora de Iniciativa se rompe, antes todos tenían su espacio", señala. Desde entonces, explica que se ha perdido "capacidad de intervención" y han llegado "marginaciones, ceses, purgas..." El propio Pasqual Mollà indicó en su Twitter: "Iniciativa ha perdido sus esencias".

Las primarias son el último episodio de la nueva Iniciativa. Mas consigue ganar en Alicante, pero no sin dificultades y con una candidatura alternativa no solo de Més, sino también de la propia Iniciativa. Cómo interpretar el resultado de la formación en el proceso difiera según la posición interna que se tenga. Para la dirección, ha habido un avance. "Salimos reforzados", explica Ibáñez, no solo porque los candidatos de Iniciativa han recibido más votos en las listas autonómicas sino porque encabezará las candidaturas municipales en Alicante o Santa Pola.

Nuevos liderazgos

Para el sector crítico, sin embargo y como su nombre indica, la situación es más bien al contraria. Entre los aspectos negativos que señalan está la queja de que no se haya asegurado que el número dos por Valencia, una vez se cede la cabeza de cartel a Joan Baldoví y a Més, fuera para Iniciativa. A ello, estas fuentes añaden la situación delicada en la que quedaron las dos conselleras del partido, con Mas "a punto de perder" e Isaura Navarro en una "posición sufridora" como 7 por València. "El problema no es el orden en la lista, es que la posición política de Iniciativa en Compromís ha quedado debilitada", indican fuentes del sector crítico.

Las primarias han dibujado los nuevos liderazgos del partido. Las miradas se posan principalmente en Mas. "Tiene un perfil y un recorrido increíble", dicen compañeros suyos que, sin embargo, rechazan en compararla con Oltra. "Es otra manera de ser". Otro de los nombres que han dado un paso adelante tras el cónclave interno es Carles Esteve. Síndic adjunto en Corts, ha sido el tercero más votado en la circunscripción de Valencia con lo que se asegura su presencia en el parlamento autonómico y lo que surja para la próxima legislatura. A ellos se suma el regreso de Navarro a la primera fila como consellera y el trabajo orgánico de Ibáñez.

En esta tarea se encuentra el que fuera hasta agosto de 2020 secretario autonómico de Igualdad y Diversidad. La apuesta, incide, es fortalecer Compromís ("hacernos mayores de edad", señala otra voz cercana a la dirección) aunque mirando a otros actores a la izquierda como Podem, EU y Sumar. El objetivo, indica Ibáñez, es convertir a la coalición del guiño y la sonrisa "en la casa común de la izquierda valenciana". Es en ese papel de pegamento entre Unides Podem y Més, la parte más reticente de Compromís a uniones exógenas, en el que Iniciativa tratará de tomar fuerza.