El vicepresidente segundo del Consell y candidato a la Generalitat por Podem, Héctor Illueca, culpa a Compromís que no exista una confluencia amplia a la izquierda del PSOE en la Comunitat Valenciana, pero también en España. Para el líder de Podem, si la formación morada no ha estado este fin de semana en la puesta de largo del proyecto Sumar de Yolanda Díaz es culpa de fuerzas como Compromís que están “bloqueando” un frente común.

“Podemos ha manifestado su voluntad de una alianza con Sumar y solo pide una metodología que favorezca la unidad esa y es la celebración de primarias abiertas. El problema no está en Podemos, lo que abría que ver es si existen posiciones distintas en Sumar: hay posiciones que apuestan por alianzas pero creo que hay otras como Compromís que no quieren una alianza con Podemos y están bloqueando no solo el acuerdo en la Comunitat Valenciana, sino también en el ámbito estatal”.

Así de contundente se ha mostrado Illueca preguntado por la ausencia de la formación morada en la puesta de largo de Yolanda Díaz como candidata a las elecciones generales, una cita que contó con el apoyo de otras muchas formaciones, entre ellas Compromís y Esquerra Unida. “Compromís rechazó una alianza amplia en la Comunitat y la pregunta que habría que hacerse es por que”, ha insistido y ha coincidido al planteamiento expresado por la líder de Esquerra Unida en la Comunitat Valenciana y consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, que ha afirmado esta mañana en À Punt que "aquí pedimos un Sumar y fue Compromís quien no estuvo de acuerdo. En el ámbito estatal sí, pero aquí no".

A su parecer, “es evidente que si hubiera alianza algunos perderían los apoyos mediáticos y las complicidades con el PSOE que hoy tienen y no están dispuestos”. Un ejemplo, ha dicho, “es la polémica que hubo en la Comunitat sobre el precio de los alimentos y las grandes superficies.

Los que primeros defendieron a Juan Roig fueron Compromís y Joan Baldoví" ha afeado a los valencianistas. Por eso, concluye, “es evidente que hay sectores que no quieren acuerdo con Podemos porque están muy lejos de querer aliarse con una fuerza transformadora que no tiene hipotecas a las estructura de poder”. “Alguien tendría que explicar por qué es posible un acuerdo en el ámbito estatal y no en la Comunitat Valenciana”, ha aseverado.

"Después de la salida de Oltra, Compromís está hegemonizado por las fuerzas más conservadoras y eso ha bloqueado acuerdos en la Comunitat Valenciana y en Sumar con Podemos". Héctor Illueca - Candidato Podem a la Generalitat Valenciana

Compromís, dice Illueca está "después de la salida de Oltra, hegemonizado por las fuerzas más conservadoras y eso ha bloqueado acuerdo en la Comunitat Valenciana y está bloqueando una metodologia favorable a la unidad en Sumar".

"Va a haber acuerdo con Esquerra Unida"

Respecto al posible pacto de Podem con Esquerra Unida (EUPV) para ir juntos a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo en la Comunitat Valenciana, Illueca ha afirmado que las negociaciones con los de Rosa Pérez Garijo "gozan de buena salud, seguimos dialogando, va a haber acuerdo y yo creo que eso no nos preocupa", ha señalado, en la línea, también, de lo que ha afirmado Rosa Pérez Garijo (EUPV) esta mañana en una entrevista en la radio valenciana de À Punt, donde ha dicho que llegarán a un acuerdo con Podem porque "es fundamental". "Sin nosotros es difícil que haya un tercer Botànic".

Preguntado por si la presencia de miembros de Esquerra Unida en el acto de Sumar del pasado domingo dificulta una alianza autonómica en la Comunitat Valenciana, Illueca dice que "no tiene por qué". "Hay un nuevo espacio que apareció ayer y otro que es Podemos y nosotros seguiremos dialogando con EU, que es una fuerza hermana, hasta que consigamos un acuerdo satisfactorio para ir a las elecciones en busca de más fuerza".