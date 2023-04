Illueca reivindica a Unides Podem como el Sumar valenciano y evita nombrar a Compromís

"Hoy podemos decir que nosotros hemos 'sumado' en la Comunitat Valenciana y hemos conseguido una alianza en la que están todos los que han querido dialogar y formar parte de la esperanza". En estos términos se ha pronunciado esta mañana el candidato de Unides Podem-Esquerra Unida a la Generalitat Héctor Illueca, en una rueda de prensa en la que se ha anunciado la confluencia con Los Verdes y Alianza Verde para las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

"Somos cuatro organizaciones que aspiramos a una campaña unitaria. Quien no está aquí es porque no ha querido abrir ningún diálogo ni posibilidad de alianza entre las fuerzas de la izquierda alternativa al PSPV", ha dicho en referencia a Compromís, pero sin nombrar a la coalición, a quien hace unas semanas culpó de que Podemos no estuviera integrado en Sumar y criticó por no querer incorporarse a una gran coalición de izquierdas con ellos, EU y los dos citados partidos ecologista, pero sí en Sumar en el ámbito estatal.

Precisamente a la plataforma de Yolanda Díaz, Sumar, que cuenta con el apoyo de Compromís o Esquerra Unida, ha hecho referencia también Illueca en clave indirecta, al afirmar que su "estrategia unitaria" para el 28M que aglutina a cuatro partidos "no se produce en abstracto y en el vacío", sino en un contexto muy concreto. "En el de la emergencia habitacional y en el de respuestas a los problemas de la vivienda".

Sobre las tensiones levantadas en la formación morada ante la ambigüedad de Yolanda Díaz sobre por quién hará campaña en las locales y autonómicas, Illueca ha dicho que quiere "una campaña lo más unitaria posible, a la que dé apoyo Yolanda Díaz, Alberto Garzón, Ione Belarra, Irene Montero, Enrique Santiago, Pablo Iglesias y todas las personas representativas de nuestro espacio político". Y ha añadido, además, que "Sumar no se presenta a las elecciones; las cuatro formaciones que estamos aquí, sí. Yolanda dijo que no llegaba, pero yo sí que llego", ha sentenciado.

Con todo, y pese a las ampollas que está levantado toda la configuración de Sumar, el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda "confía" en que se pueda llegar a un acuerdo entre Podemos y Díaz "lo antes posible", ya que ellos, dice, han manifestado "voluntad de síntesis y acuerdo y esperamos que haya pacto, antes o después del 28M, eso no depende de nosotros".

"Mis adversarios no son Podemos ni Pablo Iglesias"

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha insistido en que sus adversarios políticos son el Partido Popular y Vox, no Pablo Iglesias ni Podemos, alejándose de la confrontación con los morados. Así, no va a entrar a hablar de políticos con los que quizá acabe compartiendo gobierno.

Respecto a la incógnita de los apoyos de Sumar en la Comunitat Valenciana, en el triángulo que forman los valencianistas, los morados y la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, Baldoví se pone de perfil. En Compromís "recibimos a todo el mundo con un fuerte abrazo", pero no es "la prioridad" de la coalición que venga o no en campaña a la Comunitat Valenciana la impulsora de Sumar, sino "estar al lado de las personas que están dando la cara por este proyecto, estar al lado de nuestro pueblo y ofrecer soluciones a los problemas" que tienen los valencianos, ha indicado el candidato de Compromís a la presidencia de la Generalitat.