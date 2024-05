PP y Vox tumban al candidato para dirigir Antifraude y podrán renovar la agencia sin la izquierda

Pese a que era el único candidato, Gustavo Segura no será el próximo director de la Agencia Antifraude. PP y Vox han votado este jueves en contra de su idoneidad después de que compareciera en la Comisión de Hacienda. Este rechazo condena al proceso de sucesión de Joan Llinares, que acaba su mandato de siete años, a volver a la casilla de salida con un nuevo periodo para proponer aspirantes. De momento, ante la jubilación este viernes del hasta ahora director, será la presidenta del parlamento, Llanos Massó, la que elija quién toma el mando de manera interina.

El bloqueo era un temor que expresaban los partidos de la oposición y que se concretó este jueves. PP y Vox habían mantenido el misterio de su voto hasta el final. Querían escuchar la exposición de Segura, jefe de Investigación y Análisis de la agencia (algo así como el número tres de la actual estructura) y propuesto para el cargo por Acción Cívica contra la Corrupción, Fundació per la Justícia y Observatori Ciutadà contra la Corrupció, y decidir. Sin embargo, los malos augurios de PSPV y Compromís se cumplieron y la propuesta de Segura fue tumbada por los socios del Consell.

Que la candidatura de Segura haya decaído, pese a ser el único aspirante después de que se anulara la del otro aspirante porque la organización proponente no cumplía con los requisitos legales, no es del todo una sorpresa. Entraba dentro de las posibilidades, principalmente, porque el PP en ningún momento se había mostrado del todo favorable a su candidatura y sin los votos de los 'populares' no hay combinación posible para llegar a los tres quintos necesarios (60 votos) para la renovación de este cargo.

La renovación, con la nueva ley

Más cercana era la otra propuesta de Eduardo Beut, exdelegado de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana, pero tumbada tras un informe jurídico de los letrados. De hecho, cuando se anuló su candidatura, los populares incidieron que esta decaía no por las condiciones del candidato, al que avaló, sino por la entidad que lo presentaba. Vox sí que se había comprometido en un primer momento a apoyar a Segura al ser el único candidato, pero al final se ha enmendado.

El principal cambio que trae que el proceso vuelva a empezar de cero es que este se hará, muy probablemente, con la nueva ley sobre la agencia en vigor. Esta, propuesta por el PP y que Vox anunció que apoyará, se encuentra en pleno trámite parlamentario y tiene como principal novedad que permite elegir al nuevo director con mayoría absoluta en segunda votación, esto es, que los votos de los socios del Consell podrán ser suficientes para sacar adelante el nombramiento del nuevo director. De ahí el temor previo y denuncia posterior de la izquierda ante el bloqueo a Segura.

Cambio de perfil

Teresa Ramírez (Vox) señaló que su partido quiere "un cambio" en la agencia y que este no puede llegar por "mantener al mismo perfil director" que Llinares. Y pese a indicar que no duda de su profesionalidad, acusó que su candidatura "ha sido propuesta por las mismas organizaciones que avalaron la anterior dirección" y que estas tienen "ciertos tintes ideológicos muy marcados". También confirmó el voto en contra del dictamen de idoneidad el PP, aunque su diputado, Fernando Pastor, no explicó el motivo más allá de decir que el proceso se había "politizado" poniendo "etiquetas" y que eso no lo había hecho el PP.

Mientras Pastor anunciaba el voto en contra se escuchaba el runrún entre los diputados de la izquierda. "Es un error plantear el proyecto como continuista, no me gusta esa calificación", replicó por su parte Segura después de escuchar a los parlamentarios de PP y Vox. Así, justificó que el suyo "es un perfil técnico" y consideró que lo "eficiente" es dar "continuidad a lo que funciona y cambiar aquello que no". Antes había explicado su propuesta, a la que ninguno de los que la rechazaron citó.

"A mi juicio usted era independiente, reunía los requisitos, lo habían presentado las organizaciones civiles, pero deja en evidencia que no hace falta cerrar la agencia para evitar que haga su labor. Me parece absolutamente indignante y una lástima que no vaya a recoger los votos necesarios", Isaura Navarro. "Resulta que la culpa de que usted no vaya a ser director es de los que votamos a favor y no de los que votan en contra, no he escuchado ni una sola razón ni motivo para votar en contra de su perfil. Que usted no vaya a tener un dictamen favorable me reafirma en todas mis sospechas, me voy preocupado". José Antonio Díaz, del PSPV.

