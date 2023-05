À Punt ha comunicado a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana la cancelación del debate electoral a la Alcaldía de Alicante previsto para el próximo martes 16. Que este fuera a grabarse en los estudios centrales de la cadena en Burjassot, València, y no Alicante ha motivado la negativa del alcalde y candidato a la reelección por el PP, Luis Barcala, mientras que Vox ya confirmó previamente que no pensaba participar y el PSPV no confirmó su asistencia.

Este viernes, Barcala ha rechazado participar en el debate organizado por la televisión pública valenciana al no celebrarse en Alicante, algo que el PP ha calificado como un "distanciamiento y falta de interés" de la cadena por la ciudad y la provincia. En un comunicado, À Punt explica que la invitación al debate se envió el pasado 21 de marzo y subraya que la respuesta del candidato del PP se ha producido "hoy viernes 12 de mayo a las 11.05 horas, declinando la invitación y sin ninguna argumentación por parte de su equipo de campaña". Además, recuerda que la candidatura de Vox ya había manifestado tiempo atrás por escrito su no asistencia y que el PSPV envió un documento el 4 de mayo indicando que no confirmaba su participación al discrepar con que el debate se celebrara fuera de Alicante, "postura que han mantenido hasta la fecha de hoy". "Desvirtúa la finalidad" La dirección general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) señala que estas ausencias "desvirtúan la finalidad de un debate electoral, que es la confrontación de los proyectos que concurren a las elecciones": "Sin la presencia de estas voces invitadas, À Punt no puede asegurar la pluralidad política y la neutralidad que se exige a un medio de comunicación de titularidad pública". Según explica, para las elecciones de 2019, la radiotelevisión pública no disponía de estudios y controles de realización operativos en su centro de producción de Burjassot, por lo que se autorizó la externalización de recursos y la habilitación de unidades móviles para la celebración de "todos los debates, incluido el de Alicante, que tuvo lugar en la Ciudad de la Luz". En cambio, para las próximas elecciones del 28M "y con el centro de producción de programas de Burjassot ya con la dotación tecnológica necesaria", el plan de cobertura aprobado por el Consell Rector del ente y negociado con los sindicatos propone la elaboración de los debates con recursos propios y un gran despliegue técnico y humano. El 25M el debate autonómico Con esta finalidad, además del debate del próximo 25 de mayo de los candidatos a presidir la Generalitat, la cadena pública había previsto tres debates municipales de Castelló de la Plana, València y Alicante y 17 entrevistas a candidatos en radio, televisión, web, además de los preceptivos bloques publicitarios electorales. Sin embargo, tras la cancelación del debate de Alicante, solo se harán, de momento, el de Castelló de la Plana el martes día 23 y el de València, el día 18, además del de la Generalitat, el 25M.