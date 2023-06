Urgente El PP y VOX acuerdan un pacto de gobierno para Torrent

El PPCV subraya su "compromiso firme contra la violencia de género" tras el pacto con Vox Miguel Barrachina pasa al ataque contra PSPV y Compromís y les acusa de "excarcelar violadores" y "encubrir abusos sexuales" a menores tutelados por la Generalitat En su acuerdo de Gobierno con Vox los populares asumen la violencia "intrafamiliar" y no hablan de "violencia machista", pero dicen que no pedirán perdón "por algo que no hemos hecho"