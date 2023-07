La tercera ola de calor del verano toca a su fin a partir de hoy, aunque se mantendrán las temperaturas elevadas y a la espera de un cuarto episodio que llegará la semana que viene. La entrada de aire caliente del Sáhara dejó ayer máximas de hasta 41,5 grados en puntos del sur de la Comunitat Valenciana como Orihuela, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología. El litoral de Alicante estuvo todo el día en nivel rojo y los termómetros sin freno, con las alertas encendidas por el riesgo extremo de incendios.

Por detrás del municipio oriolano se situaronVillena y Pinoso, con 41,0 y 40,3 grados, respectivamente, mientras Jalance y Ontinyent, llegaron a marcar 40,2 y 39,9 grados. En cuanto a las capitales de provincia, Castelló registró una máxima de 34,1 grados, València de 32,3 y Alicante de 34,8.

También estuvo vigente durante toda la jornada la alerta naranja (riesgo importante) por temperaturas de 40 grados en el interior de Alicante y el interior sur de Valencia, y de 39 grados en el interior norte de Valencia.

En el resto de España se batieron récords de temperatura, superando registros de valores de máximas y mínimas y alguno de hace casi cien años, como en Daroca (Zaragoza), donde se superó una temperatura registrada en 1928. De acuerdo a los datos que la Agencia recoge en sus estaciones meteorológicas, este martes, 18 de julio, se alcanzó la temperatura más alta de lo que llevamos de verano hasta esa fecha con los 45,4º medidos en Figueres (Girona), dato que también supone el récord de temperatura para la Comunidad Autónoma de Cataluña desde que hay registros, superando los 43,7º que se alcanzaron en Alcarrás (Lleida) en junio de 2019. Este valor también se superó este martes, 18 de julio, en Porqueras (Girona), con 44,3º grados.

La noche del 18 de julio también fue muy cálida, y los termómetros no bajaron de 28º grados en puntos de Baleares, y en 45 estaciones de la red de Aemet la temperatura no bajó de los 25º grados. La madrugada del miércoles «volvió a ser muy cálida», según Aemet, con puntos de Baleares y de la Comunitat Valenciana en los que no se bajó de 28º grados y con unas 90 estaciones de la red que hasta las 8:30 horas de la mañana no bajaron de 25º.

El «horno de España»

La provincia de Alicante se convirtió ayer en el «horno» de España . Un fenómeno que, según Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, se debe a que el calentamiento del mar, que se ha acelerado por el cambio climático, confiere una sensación térmica muy sostenida a lo largo de todo el día, que se extiende también por la noche y se intensifica por la ausencia de un viento terral que al caer el sol refrescaba la costa. «Las elevadas temperaturas mínimas que se registran en Alicante es, precisamente, lo que causa que el cuerpo humano tenga una mayor sensación de calor, y eso es un aspecto genuino de este territorio», explicaba.