Los libros gratuitos alivian en casi 300 € la vuelta a las aulas más cara

Los libros gratuitos del Xarxallibres permitirán aliviar en casi 300 euros la vuelta a las aulas más cara por la inflación y la incertidumbre de las medidas que podrá desarrollar la nueva Conselleria de Educación. Desde hace algunos años la cuesta de septiembre - el inicio de curso escolar - compite con la cuesta de enero como el momento más crítico para las economías familiares. Distintas federaciones de AMPA de la Comunitat Valenciana coinciden en calcular un coste de unos 500 euros por cada alumno de entre 5 y 16 años.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertaba de que la «vuelta al cole» será este curso un 14 % más cara que hace dos años. Aunque el dato de inflación no es tan alto como en el comienzo del curso pasado, la subida de precios mantenida en los últimos 20 meses ha repercutido en una pérdida de adquisición.

Más ahorro que la media

Pese a ello, en la Comunitat Valenciana el gasto medio por alumno se estima que será de 300 euros menos que en otras comunidades. Un ahorro significativo derivado de la gratitutd de los libros de textos gracias a la XarxaLlibres. Un programa que este año se ha ampliado también hasta Bachillerato, por el que se verán beneficiados 63.000 alumnos más y que dejó como herencia el Botànic.

Una medida considerada imprescindible por la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu). «Dadas las circunstancias y el contexto hay que abrir todas las ayudas», señala su presidente Fernando Móner.

Uniformes y calzado

A pesar del ahorro que supone XarxaLlibres, la lista de la «vuelta el cole» es muy amplia y son los uniformes y el calzado los que la encabezan. En este sentido, Vicente Inglada, Secretario de la OCU en la Comunitat Valenciana, apuesta por trasladar la experiencia del banco de libros a los uniformes. «Nos consta que hay Ampas y grupos de WhatsApp en los que se han organizado para pasarse pantalones, suéteres o camisetas y la experiencia ha sido positiva», remarca Inglada.

Desde la organización recomiendan a las familias afrontar esta etapa con una mirada «sostenible y de forma consciente». La OCU aboga por la reutilización de material escolar que esté en buen estado de un curso a otro. Además, reclaman poner fin a los libros autorellenables que dificultan su traspaso a otras manos y suponen un elevado gasto de papel.

«Se debe apostar por materiales acordes a las nuevas realidades para proteger también al medioambiente, y explorar otras opciones ligadas a los nuevos tiempos y tecnologías, pero siempre poniendo en el centro la calidad educativa y sin obviar la capacidad económica de las familias», señala Inglada.

La OCU ha elaborado un listado de recomendaciones para gestionar el inicio de curso entre las que destacan: No comprar todo el material a la vez en el mismo establecimiento, ya que puede haber variaciones de precios de unos lugares a otros; no dejarse llevar por los deseos del menor; o no dejarse influenciar por los recursos publicitarios.

Pero libros, uniformes y material escolar, no lo son todo. Los comedores escolares también se llevan una partida importante del presupuesto de las familias. Al respecto, el presidente de Avacu recalca la necesidad de que los menús mantengan un equilibrio nutricional y a la par su precio no sea muy elevado, «especialmente si no están subvencionados con ayudas de las instituciones». Fampa, además, reivindica la extensión de las ayudas de comedor a todo el alumnado.

Las extraescolares

Las extraescolares son otro de los pilares que engordan la factura del regreso a las aulas. Actividades que también se han visto afectadas por la subida de precios generalizada y que en muchas ocasiones son imprescindibles para la conciliación entre vida laboral y familiar. Pero como recuerda Rubén Pachecho, de Fampa, «también complentan la formación de nuestros hijos, y no pueden quedar solo para los que tienen familias con recursos».

«No todas las familias van a poder tener la posibilidad de llevar a sus hijos a las escuelas matineras o inglés o deportes y es necesario que la Administración Pública busque fórmulas para garantizar la conciliación», subraya Inglada.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertaba de que la «vuelta al cole» será este curso un 14 % más cara que hace dos años. En la Comunitat Valenciana el gasto medio por alumno se estima que será de 300 euros menos que en otras comunidades F