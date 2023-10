El Síndic repite la crítica a la Conselleria de Servicios Sociales tras el cambio de Gobierno

El gobierno ha cambiado pero la crítica es la misma: la conselleria encargada de la atención social "no colabora" y "obstaculiza" las actuaciones del Síndic de Greuges. Así lo aseguraba la institución cuando la conselleria dependía de Compromís, con Aitana Mas al frente, y así lo hace ahora que está en manos del Partido Popular con la vicepresidenta Susana Camarero como máxima responsable.

La crítica actual responde a una serie de documentación solicitada para esclarecer lo ocurrido en una residencia tras la queja de una mujer. La afectada denunciaba "presuntas irregularidades en el funcionamiento de la residencia" ya que su madre sufrió una caída en ese centro y falleció poco tiempo después. Como la usuaria no había obtenido respuesta de la conselleria, acudió al Síndic de Greuges que solicitó una serie de informes y documentación que jamás recibió.

Es más, en la respuesta de la conselleria al Síndic se explica que "ya se dio respuesta a la promotora de la queja en relación con la denuncia presentada" y que en esa respuesta "se informaba de la las actas de inspección como consecuencia de la denuncia presentada, así como del resto de documentación que forma parte de las actuaciones inspectoras para su consulta". No era la primera vez. En las críticas del Síndic a la entonces Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, respuestas muy similares fueron las que propiciaron que el Síndic de Greuges, Ángel Luna, criticara las actuaciones y al equipo de Aitana Mas por obstaculizar las investigaciones del Síndic. Ahora, la situación se repite con la misma negativa en términos muy similares.

Por ello, en su última resolución, Luna afirma que es "evidente que desde la Administración autonómica competente no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic" y que este comportamiento "ha impedido alcanzar, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja". Además, el Síndic recalca que se pone de manifiesta que es la misma conselleria la que "persiste en la negativa de atender la recomendación del Síndic y de aportar las actas de inspección solicitadas en el transcurso de este expediente".

Es más, el Síndic recuerda que todas las entidades públicas valencianas "tienen la obligación de remitir la documentación requerida" ya que "no se puede obligar al Síndic o a su personal a acudir a las oficinas administrativas para ver o consultar la información requerida o para obtener una copia de la misma. La documentación y sus copias deben ser remitidas por medios telemáticos". Y como la documentación solicitada no llega, Luna ha decidido declarar a la Conselleria de servicios Sociales, Igualdad y Vivienda "entidad no colaboradora y obstaculizadora de las actuaciones del Síndic" tal y como hiciera cuando se denominaba a Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

El defensor del pueblo valenciano, además de las investigaciones de oficio que realiza, recibe todos los años una media de 4.000 quejas.