El exconseller del procés Romeva defiende la amnistía como acto reparador

"Hoy tendríamos que estar hablando de derecho, pero no podemos porque es precisamente el sistema judicial quien ha vulnerado el estado de derecho", ha comenzado Raül Romeva, exconseller de la Generalitat de Catalunya y juzgado por el 'procés' catalán en una conferencia sobre la amnistía organizada por el Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA) de la Universitat de València en la que también ha participado Elena Jiménez, de Òmnium Cultural y Javier Mira, profesor de Derecho Penal de la UV.

En España, ha defendido, "en vez de que el poder judicial defienda lo que se aprueba en el marco legislativo es al revés, se avanza a una ley que ni siquiera está presentada para posicionarse en contra. Eso no pasa en ningún estado de derecho, pero aquí sí porque este no es un estado de derecho".

El que fuera exconseller de asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya y condenado por el referéndum de autodeterminación el 1 de octubre de 2017 (ahora podría beneficiarse por la amnistía pactada por PSOE y Junts) ha dicho que la judicialización de este proceso responde a una "criminalización de los movimientos transformadores" que se hace a través de instituciones y ha matizado que "el problema no es la amnistía, sino que hay un movimiento pacifico que pide debatir, hablar y votar, algo legítimo que no está prohibido en la Constitución".

"Hablar, debatir y votar no es algo que prohíba la Constitución"

"Ante la enésima negativa de hacerlo como se han de hacer las cosas en un estado democrático, ante las injusticias, hemos de hacer alguna cosa en términos democráticos y utilizar las vías democráticas para demostrar que lo que creemos que es justo", señala el exconseller, que ha apuntado que hacer un referendum "no es delito". "Se nos juzgó y condenó y se está persiguiendo a gente por hacer algo que no es delito".

Por eso, apunta que la amnistía devuelve a la política lo que "nunca debería haber abandonado el marco político". En este sentido, ha dicho que hay que dejar a los jueces y fiscales que hagan su trabajo "una vez el legislativo haya hecho la suya y no al revés". Romeva ha sentenciado que la política, y en concreto, "partidos como el Partido Popular", "ha utilizado los tribunales para ganar eso que no ha podido ganar en las urnas".

"Un estado democrático no tiene miedo a las urnas. Vivimos en un estado demofóbico"

Las condenas por el procés son para el político catalán "la gran vergüenza del sistema judicial del Estado Español" porque utilizan instrumentos como el sistema judicial para hacer política, haciendo referencia al concepto de 'lawfare' que se incluye en el pacto de investidura del PSOE y Junts.

Estas acciones, las de judicializar la política son, para el político encausado en el 'procés' "la antítesis de la separación de poderes". "Un estado democrático no tiene miedo a las urnas. Vivimos en un estado demofóbico".

El origen: el recurso al Estatut de Autonomía catalán

Romeva ha contado que él no fue toda la vida independentista y que se hizo independentista cuando "quien rompió el acuerdo al principio del pacto constitucional fue el propio Tribunal Constitución cuando reventó lo que democráticamente se aprobó en el parlamento catalán en 2006, que es el Estatut de Autonomía".

"La represión del Estado me hizo independentista" "A mi no me hicieron independentistas los partidos independentistas, me hizo independentista la represión del Estado" ha dicho Romeva en un momento de su intervención y ha defendido el "respeto institucional, los derechos y la justicia fiscal y económica" como el camino hacia el abordaje de un anhelo de autodeterminación.



En este suceso pone Romeva el inicio del conflicto catalán, porque desde ese momento, el TC decidió "por motivos políticos que eso no le gustaba e impedir el recorrido del Estatut". Tras esto, "mucha gente, como yo, dio por acabada la Transición porque el TC vulneró los principios del derecho para hacer política".

Por eso, para Romeva, la amnistía pactada significa volver a esa separación de poderes y no al revés porque hasta el momento "las estructuras del sistema judicial han estado al servicio de una ideología pero no de la separación de poderes". La amnistía va, según el político de "si nos creemos la democracia o si solo nos la creemos cuando se hacen las cosas como a mi me gustan", en referencia a la contestación de los partidos de derecha.

"Hemos ido a la cárcel por defender las libertades de un pueblo"

Por útimo, Romeva ha acabado su intervención reivindicando que él, como otros representantes políticos catalanes "hemos ido a la carcel por defender los derechos y las libertades del pueblo. No he cometido ningún delito. Ni yo, ni niguna persona encausada".

Por eso, para él todo se resume en una causa: "cuando el poder judicial rompió España al vulnerar sus propios principios jurídicos al recurrir el Estatut de Autonomía"; el resto, ha concluido: "son las consecuencias".