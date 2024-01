En un artículo reciente hablábamos de cambios en la fenología por efecto de variaciones en las temperaturas en España. Pero estos cambios no sólo afectan a la longitud de las estaciones, si no que pueden afectar a la biodiversidad. Así, las especies vegetales y animales están sincronizadas por la fenología, por ejemplo, los pájaros que comen la oruga de las mariposas pueden morir de hambre, ya que esta oruga de donde nacerá la mariposa, nace antes ahora que hace 20-30 años atrás, por el incremento sufrido en las temperaturas en invierno. Normalmente estas aves la comen en la misma época y no se adaptan a los cambios fenológicos de la oruga. También esto influye en la agricultura, ya que los cambios en las temperaturas y en las precipitaciones provocan que los cultivos y los árboles frutales no se adapten a las variaciones respecto a la normalidad climática y la productividad disminuye o no se pueden cultivar ciertos tipos de cultivos, como el maíz este otoño en Cataluña, ya que hay una fuerte sequía que impide que pueda crecer. También la biodiversidad disminuye, no sólo por el calentamiento climático, sino por la contaminación, que ha disminuido claramente el número de abejas, que son muy importantes por la polinización de las plantas y de árboles frutales, lo que puede repercutir en la producción de miel y también en otros cultivos y árboles frutales que dependen de la polinización de estos insectos.