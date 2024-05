Educación anula la contratación de 5.000 profesores que dejó cerrada el Botànic

La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo ha comunicado este viernes la denuncia ante las organizaciones firmantes del acuerdo de plantillas firmado el pasado año por el gobierno del Botànic cuando estaba ya en funciones para la contratación de 5.000 profesores.

La decisión se ha tomado, según explica el departamento de Campanar, tras "analizar el acuerdo y comprobar que carecía de los controles necesarios, de los informes de impactos oportunos y de presupuesto para su aplicación". Así, tras una solicitud formulada por la Dirección de Personal Docente a la Abogacía de la Generalitat, esta ha concluido que se trata de una "disposición de carácter general que es nula de pleno derecho".

Al respecto, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha considerado que la actual Conselleria "no tiene más remedio que denunciar este acuerdo en busca garantizar un marco de seguridad jurídica para el profesorado y por eso vamos a proceder a dejarlo sin efecto". "Eso no quiere decir que no haya plantillas adecuadas en los centros, todo lo contrario, las plantillas están garantizadas", subraya.

"Es importante para el profesorado --continúa-- que haya un marco jurídico adecuado para garantizar su seguridad en el futuro, cosa que con el marco jurídico empleado por el anterior gobierno no existe. Por eso nos vemos obligados a dejarlo sin efecto".

Según informan fuentes de Educación, el informe de la Abogacía destaca que "los criterios adoptados y la ampliación de las plantillas comprometen créditos plurianuales que alcanzan a toda la legislatura" y que "resulta evidente que dicha decisión afecta a la programación de la política de inversión educativa que, por su trascendencia y alcance, parece exceder de lo que debe considerarse un despacho ordinario".

"Similar" al Plan Edificant

"Nos encontramos con una situación similar a la ocurrida con los expedientes del Pla Edificant que también fueron firmados por el Botànic estando en funciones, excediendo así las competencias y comprometiendo partidas presupuestarias para el Gobierno actual", ha explicado el secretario autonómico de Educación.

El acuerdo de plantillas fue firmado por la Conselleria que entonces dirigía Raquel Tamarit y los sindicatos, a los que se ha dado cuenta esta mañana de la denuncia.

McEvoy ha explicado que según la memoria económica que acompañó el Acuerdo de Primaria en el 2023 "se utilizaron recursos reservados para el Programa de Acción para la Mejora (PAM), y para el 2024 se previeron también fondos reservados para el citado programa, en concreto el doble".

"Hay que recordar que el PAM es un programa anual que depende de la dirección general de Innovación e Inclusión Educativa, y por el que se dota a los centros para llevarlo a cabo de unos recursos personales, que nada tiene que ver con el acuerdo de plantillas".

"La voluntad de la Conselleria es dialogar y negociar con las fuerzas sindicales para conseguir un acuerdo de plantillas bien hecho, con los informes pertinentes, el presupuesto y las garantías jurídicas necesarias y esperamos dar los primeros pasos con los sindicatos en los próximos días con la convocatoria de una Mesa Sectorial y la elaboración de una orden que mejore el acuerdo", ha concluido.