IFA - Fira Alacant estrena Expourbania, la nueva cita profesional para el futuro de las ciudades

IFA - Fira Alacant acogerá del 15 al 17 de septiembre la primera edición de EXPOURBANIA, Feria de Obras, Servicios y Suministros Públicos, una nueva cita profesional creada para conectar las necesidades actuales de ciudades y municipios con las soluciones que desarrollan empresas especializadas en diferentes ámbitos de la gestión pública.

Durante tres jornadas, el recinto ferial reunirá a ayuntamientos, alcaldías, concejalías, personal técnico municipal, responsables de contratación pública, empresas proveedoras y profesionales vinculados a los servicios urbanos, facilitando el contacto directo entre las administraciones y el tejido empresarial especializado.

Esta primera edición nace con el objetivo de crear un espacio útil para conocer de primera mano nuevas soluciones, compartir necesidades y generar oportunidades de colaboración en torno a los principales retos que afrontan actualmente las ciudades y municipios.

EXPOURBANIA contará con una superficie de 11.800 metros cuadrados, en la que se reunirán propuestas relacionadas con alumbrado público, mobiliario urbano, recogida de residuos y limpieza, gestión del agua, parques y paisajismo, movilidad y seguridad vial, señalización, digitalización municipal, eficiencia energética y energías renovables, smart cities, instalaciones deportivas, asfaltado y mantenimiento urbano.

La feria permitirá así conocer en un mismo recinto productos, servicios, equipamientos y tecnologías con aplicación directa en la gestión municipal, desde herramientas destinadas a optimizar los servicios públicos hasta propuestas para avanzar en eficiencia energética, movilidad, transformación digital o mejora del espacio urbano.

EXPOURBANIA abrirá sus puertas el martes 15 y miércoles 16 de septiembre. / INFORMACIÓN

Uno de los principales objetivos de EXPOURBANIA será precisamente acercar las necesidades del sector público a las soluciones que ofrece el tejido empresarial, favoreciendo el intercambio de conocimiento y el establecimiento de nuevos contactos profesionales.

El director general de IFA - Fira Alacant, Alejandro Morant, destaca que “EXPOURBANIA quiere ser una cita útil para las administraciones y para las empresas que trabajan cada día en el desarrollo y mejora de nuestros municipios. Hemos planteado una feria muy vinculada a las necesidades reales del territorio, donde poder conocer soluciones de primera mano y establecer nuevos contactos profesionales”.

Asimismo, señala que “los municipios afrontan actualmente importantes retos en ámbitos como la movilidad, la energía, la digitalización o la gestión de los servicios públicos. Reunir en un mismo espacio a administraciones, personal técnico y empresas especializadas permite compartir conocimiento y acercar herramientas que puedan dar respuesta a esas necesidades”.

Con su primera edición, EXPOURBANIA busca consolidar un nuevo espacio de conexión entre administraciones públicas y empresas, acercando al ámbito municipal soluciones aplicables a la gestión diaria y a la transformación de las ciudades.

EXPOURBANIA abrirá sus puertas el martes 15 y miércoles 16 de septiembre, de 10:00 a 18:00 horas, mientras que el jueves 17 de septiembre el horario será de 10:00 a 15:00 horas.

La acreditación para asistir a EXPOURBANIA ya está disponible a través de la página web oficial de la feria.