Catalá prepara el traspàs de poders a València

Quan encara falten 18 dies per a la presa de possessió, la futura alcaldessa de València, María José Catalá, que assegura que no vol perdre “ni un minut per a començar a impulsar els projectes de la ciutat” una vegada siga proclamada alcaldessa de la ciutat, el pròxim 17 de juny, s’ha reunit ja amb els seus regidors per a començar a perfilar el traspàs de govern amb l’actual Govern de Ribó i PSOE perquè aquest es produïsca tan ràpidament com siga possible, perquè “València no pot esperar”.

Una de les prioritats serà la baixada d’impostos i taxes municipals, que s’activarà abans d’estiu, perquè siga efectiva el dia 1 de gener de 2024. La modificació de les ordenances municipals haurà de ser aprovada abans d’acabar l’any. Una altra de les actuacions que ha de posar-se en marxa és el pla de xoc per a la neteja i poda de carrers i parcs de la ciutat. Catalá ja ha anunciat que “els meus primers 100 dies estaran centrats a posar en marxa una baixada d’impostos, un pla de xoc de neteja, traure oposicions per a posar 500 policies més al carrer i començar a construir habitatge públic perquè els joves puguen emancipar-se i desenvolupar el seu projecte personal i professional”.