El Benidorm Fest ja prepara la quarta edició

Pocs dies abans de la participació de Nebulossa en la gran final d’Eurovisió, on pretenen conquistar a Europa amb el seu tema “Zorra”, RTVE ja ha anunciat les dates per a presentar les candidatures de la quarta edició del Benidorm Fest. L’èxit de les anteriors tres edicions ha comportat que este certamen que se celebra a Benidorm s’haja convertit en un esdeveniment decisiu tant per als eurofans com per als artistes.

RTVE ha anunciat les dates perquè les persones interessades puguen enviar les seues cançons. Concretament, el termini s’obrirà el 20 de maig. Eixe mateix dia es publicaran les bases en la web d’RTVE. Els candidats podran enviar els seus temes fins al 10 d’octubre.

Per segon any consecutiu, i com ha apuntat la directora de Comunicació i Participació d’RTVE, María Eizaguirre, la publicació s’ha avançat perquè els aspirants tinguen més temps per a presentar les seues propostes. A més, i com ha ocorregut en anteriors edicions, la plataforma també convidarà directament intèrprets i autors coneguts perquè presenten les seues propostes.

Plataforma de promoció

El Benidorm Fest no només s’ha convertit en la preselecció per a triar la cançó que representarà Espanya en el certamen, sinó també en una plataforma de promoció d’artistes. En les anteriors edicions, Chanel, Blanca Paloma i Nebulossa han aconseguit alçar-se amb el premi i representar el seu país.

