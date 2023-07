Cultura Festiva ordena retirar l'escenari de Vivers "per a complir la llei", encara que hi ha un altre cicle de concerts programat

L'Ajuntament de València ha ordenat la retirada de l'escenari dels concerts de Vivers quan se celebre l'últim dels esdeveniments (el pròxim dia 23). Això deixa en l'aire la possibilitat que no se celebren les anunciades Nits de Vivers, que anaven a celebrar-se en el mateix lloc, des del 26 de juliol al 5 d'agost. Ha eixit el regidor de Cultura Festiva, Santiago Ballester, a explicar que "l'Ajuntament no farà un pas arrere a l'hora de respectar escrupolosament els plecs de prescripcions tècniques".

En concret, en el plec s'especifica que el desmuntatge de les instal·lacions s'efectuarà a partir del 23 de juliol, amb un termini de dos dies (fins a les huit de la vesprada del 25) per al desmuntatge.

L'acord que hi haguera entre la firma Sagarmanta i els adjudicataris del servei d'escenari és una cosa davant la qual l'Ajuntament, en paraules de Ballester, "no pot mirar cap a un altre costat. S'ha de fer cas a l'acord i s'ha de desmuntar l'escenari quan toca i en els terminis que toca". Prolongar la vida útil d'una instal·lació entra dins d'una lògica, però des del moment que no compleix un compromís signat, entrarien els problemes i les responsabilitats.

"Els plecs són per a complir-los"

"Els plecs són molt clars i hi ha una empresa contractada per a certificar que es du a terme tot. No crec que amb aquests temes s'haja d'eixir del guió establit". La possibilitat que les Nits de Vivers no se celebren "per culpa de l'Ajuntament" és, d'acord amb aquesta tesi, un risc que l'Ajuntament assumeix "perquè per damunt de tot està el compliment rigorós dels contractes i les prescripcions tècniques".

Es dona la circumstància que la firma Sagarmanta és una de les firmes involucrades en l'organització del festival. Una empresa d'organització d'esdeveniments amb la qual ha tingut vinculació el regidor Carlos Galiana -per l'aparició reiterada en altres temes, l'edil va adduir en el seu moment que havia deixat de treballar en la mateixa després d'entrar en política-. El concurs va ser adjudicat quan Galiana encara era el regidor de Cultura Festiva i, segons ha pogut saber aquest diari, no deixa de ser significatiu que Pere Fuset havia sol·licitat accés a l'expedient per a visibilitzar la irregularitat que s'haguera pogut produir.

Vivers és una paraula quasi estigma de l'anterior equip de govern perquè un accident produït durant la instal·lació d'una graderia, també per als concerts de la Gran Fira, va provocar un llarg procés judicial en el qual va ser imputat el mateix Fuset, que va ser posteriorment absolt.

"No cedirem perquè cal respectar la legalitat", va assegurar Ballester. En acabar la roda de premsa de la Junta de Govern, es va reunir precisament amb els responsables de Sagarmanta per a explicar-los que no faria un pas arrere.