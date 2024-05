Educació prohibix l'ús dels mòbils en col·legis i instituts

La Conselleria d'Educació prohibix l'ús dels telèfons mòbils en col·legis i instituts. La prohibició entrarà en vigor este dilluns i l'alumnat podrà portar el dispositiu al centre, però només apagat. Així ho ha anunciat este matí el conseller d'Educació, José Antonio Rovira (PP), en una roda de premsa.

"La idea és que l'alumnat deixe d'estar pendents del mòbil durant la jornada escolar, ja que està demostrat que l'ús sense supervisió pot provocar dificultats d'aprenentatge i problemes de convivència", ha explicat el conseller, acompanyat en la roda de premsa pel psiquiatre i director de l'Oficina Autonòmica de Salut Mental, Bartolomé Pérez Gálvez, i per la directora general d'Innovació Educativa, Charo Escrig.

Rovira ha anunciat esta mesura en el Dia Internacional contra l'Assetjament i el Ciberassetjament Escolar, i després de presentar els resultats del programa Contexto, una avaluació que la Generalitat ha passat a 220.000 estudiants de 3r de Primària, 6é de Primària, 4t d'ESO, 2n de Batxillerat i 2n d'FP Bàsica. S'ha consultat en 1.765 centres públics, concertats i privats. L'avaluació és un qüestionari en el qual s'ha fet especial èmfasi en qüestions de salut mental o l'ús del telèfon mòbil. En la pràctica, la majoria dels centres ja tenien prohibit l'ús del mòbil en el seu reglament, però ara eixa mesura es fa extensiva a tots.

IES José María Parra, institut lliure de mòbils / Perales Iborra

Les dades són reveladores. La majoria de xiquets de 6é de Primària usa el mòbil més de dos hores al dia, és a dir, més del que l'OMS entén com a "saludable". Un de cada quatre estudiants de 4t d'ESO passa davant de la pantalla del telèfon més de 3 hores cada dia.

Evidència científica

Tant Gálvez com Rovira han sigut clars en el fet que esta decisió es basa en l'evidència científica que brinden les dades de l'enquesta, que llança que un 8 % dels estudiants de 3r de Primària passen més de tres hores al dia amb el mòbil. "Què fa un nano de 3r de Primària amb un telèfon mòbil? Que algú m'ho explique", ha etzibat el psiquiatre.

No és l'única mesura anunciada este dijous, ja que el conseller ha insistit que no és una decisió contra la tecnologia, al contrari, les activitats didàctiques amb el mòbil a l'aula estan permeses.

A més de la prohibició, s'ha anunciat la creació d'unitats de detecció precoç de 6 a 16 anys d'edat, per a orientar el professorat i poder atallar possibles addiccions o assetjament a l'aula. D'altra banda, es treballarà per a reduir la burocràcia, una cosa de la qual ja fa anys que es queixen els orientadors en estos casos. "Esta no serà una unitat que es cree i desaparega, volem que siga estructural i permanent. És importantíssim detectar els casos al més prompte possible, i per a això els professors són els primers que necessiten formació", ha apuntat Gálvez.

Xarxes socials, jóvens i salut mental: set senyals d'alerta i tres ferramentes / Levante-EMV

El treball no sols és detectar casos de bullying i ciberbullying, sinó també actuar en autolesions i intents de suïcidi. Per a això es programaran formacions per a docents impartides sempre per les societats científiques de psiquiatria i psicologia.

Sobre l'ús del mòbil, l'edat és un factor clau, ja que els més menuts l'usen per a jocs en línia i els de 4t de l'ESO o Batxillerat passen més temps en les xarxes socials. No obstant això, molts d'ells passen més de 3 hores diàries d'oci davant d'una pantalla. Són el 8 % en 3r de Primària, el 18 % en 6t, el 23 % en 4t d'ESO i el 35 % en FP Bàsica. En 2n de Batxillerat, el temps davant de la pantalla és molt més reduït.

El bullying s'ha duplicat

La directora general d'Innovació Educativa, Charo Escrig, ha sigut l'encarregada de presentar algunes de les dades de l'enquesta. Entre estes ha destacat que els casos de bullying i ciberbullying s'han duplicat des de 2019, molts ja en Primària.

Jóvens en un IES d'Alacant. / David Revenga

Una altra dada que ha destacat i que ha servit a Conselleria per a posar la mirada en el problema és que la mitat dels estudiants que se senten assetjats no diuen res perquè pensen que no els donaran resposta. "És clau sensibilitzar els centres perquè estos xiquets i xiquetes se senten acompanyats", ha explicat.

El mateix conseller ha reconegut que, encara que els telèfons mòbils no són els causants de l'assetjament i el ciberassetjament, sí que són elements que "generen molts problemes de convivència a l'aula i als patis escolars, la qual cosa fa necessària una regulació. S'ha demostrat que en els centres on s'han limitat els telèfons han baixat molt els problemes de convivència i el rendiment escolar ha pujat, és evidència científica", ha sentenciat.

Suscríbete para seguir leyendo