La UE anuncia 1.000 milions per a ajudar el Líban en la gestió de refugiats

La Unió Europea continua ampliant la seua xarxa d'acords amb tercers països del nord d'Àfrica i Orient Pròxim per a augmentar el control migratori i garantir l'estabilitat d'una regió amenaçada pel conflicte a Gaza. Durant una visita oficial a Beirut este dijous, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen ha anunciat un nou pla d'ajuda per al Líban, de 1.000 milions d'euros fins a 2027, amb l'objectiu d'impulsar l'estabilitat socioeconòmica i ajudar les autoritats libaneses a gestionar els fluxos migratoris.

"Volem contribuir a l'estabilitat socieconòmica del Líban", ha dit durant una breu compareixença sense preguntes amb el president de Xipre, Nikos Christodoulides, i el primer ministre de Líban, Najib Mikati. "Estem profundament preocupats per la volàtil situació en el sud del Líban. El que està en joc és la seguretat tant del Líban com d'Israel. Els dos no poden dissociar-se", ha avisat la presidenta de l'executiu comunitari.

Dels 1.000 milions promesos, un total de 736 milions tindran com a objectiu donar suport a la gestió de la crisi de refugiats --un terç de la població de Líban són sirians i palestins desplaçats--, mentres que els restants 264 milions seran destinats a la cooperació bilateral per a fer costat als servicis de seguretat i a l'exèrcit libanés.

Control de fronteres

El focus, en tot cas, es posarà a proporcionar equips i formació per a la gestió de les fronteres, previndre la immigració il·legal i combatre el tràfic d'immigrants. Per a això, Brussel·les considera que seria "útil" que el Líban firmara un acord de treball amb l'agència europea per al control de les fronteres exteriors (Frontex) per a assegurar l'intercanvi d'informació.

Al mateix temps, la UE és conscient de la pressió que viu el territori --que acull 1,5 milions de refugiats--, i s'ha mostrat oberta a explorar vies per a impulsar els retorns voluntaris de refugiats a Síria, en cooperació amb l'Agència de l'ONU per als refugiats. Des de 2011, la UE ha subministrat al Líban 2.600 milions d'euros per a fer costat a Beirut per a finançar l'acolliment de refugiats. Ara, ha puntualitzat Von der Leyen, cal veure "com podem fer que l'assistència de la UE siga més eficaç", la qual cosa inclou "explorar un enfocament més estructurat per als retorns voluntaris a Síria".

Retorns voluntaris a Síria

És el que ha demanat també el primer ministre libanés, que ha alertat de l'augment dels conflictes entre la població libanesa. "El més perillós és l'escalada del ressentiment entre els sirians desplaçats i alguns membres de la comunitat libanesa d'acolliment a causa d'esdeveniments i crims que han augmentat en freqüència i que amenacen la seguretat del Líban i la seua estabilitat", ha alertat sobre un "incendi" que podria estendre's més enllà de les fronteres del seu país i amenaçar "la seguretat d'Europa".

Mikati també ha explicat que la realitat actual de Síria no és la mateixa que la de fa una dècada i que és necessari que la comunitat internacional i la UE comencen a reconéixer que "la majoria de les zones sirianes s'han tornat segures", i que, per tant, aquells que van arribar al Líban després de 2016 per motius econòmics, "han de ser encoratjats a tornar voluntàriament". En cas contrari, el Líban es convertirà en un "país de trànsit" cap a Europa, i els problemes fronterers amb Xipre, "si no abordem esta qüestió de manera radical", es multiplicaran.

"Confie que este paquet ajudarà a reforçar la capacitat de les autoritats libaneses de gestionar diversos desafiaments, inclòs el control de les fronteres terrestres i marítimes", ha dit el mandatari xipriota, qui ha recordat que la situació no pot continuar com fins ara. "La situació actual no és sostenible ni per al Líban ni per a Xipre i tampoc per a la UE. No ha sigut sostenible durant anys, però els esdeveniments dels últims mesos ens obliguen a buscar solucions", ha afegit.

