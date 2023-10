Campillo urgeix a aprovar ja el Pla de residus de València

El regidor de Compromís per València Sergi Campillo ha exigit al nou govern municipal que convoque el Consell Municipal de Medi Ambient amb l'objectiu principal d'acabar de redactar i aprovar el Pla local de residus. "Després de 3 mesos de govern, l'alcaldessa María José Catalá ha de convocar aquest òrgan de participació i, dins d'aquest, és urgent reunir la comissió d'estudi de residus per a finalitzar amb l'elaboració del Pla local de residus de València". Campillo assenyala que aquesta Comissió de Residus, creada durant l'anterior mandat, ja va tractar l'elaboració i aprovació del Pla d'educació ambiental en residus i neteja, “guardat ara en un calaix des que ha arribat el nou govern del PP amb Vox”.

El Consell Municipal de Medi Ambient va ser creat en el mandat de 2015 a 2019

Sergi Campillo recorda que aquest consell, creat en el mandat de 2015 a 2019 amb el govern de Joan Ribó, és un òrgan de participació en temes mediambientals i és molt important amb vista a la Capital Verda Europea del 2024. Els treballs de la comissió d'estudis de residus van començar en l'anterior mandat per a aconseguir l'objectiu de la minimització de la producció de residus i la correcta gestió d'aquests, relata l'exvicealcalde de Compromís. La comissió està integrada per les entitats ambientalistes de la ciutat, la Federació d'Associacions Veïnals i els sectors empresarials de la ciutat i les universitats públiques, entre altres. "Ara toca acabar la redacció del Pla local de residus, començat en el mandat anterior quan ja es va fer la fase de diagnosi, i és fonamental comptar amb un procés de participació amb les entitats del Consell. Per això, reclamem al govern local del PP que convoque de nou el Consell Municipal de Medi Ambient i que acabe d'elaborar en la Comissió d'Estudi de Residus el Pla local de residus de manera participada amb les entitats veïnals i socials".

Sergi Campillo explica que l'elaboració del Pla local de residus és fonamental per a complir el percentatge obligatori de reciclatge de residus municipals que marca la Unió Europea, un 55 % en 2025, un 60 % en 2030 i un 65 % en 2035. Segons el Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana, "el Pla local contindrà quins són els rendiments actuals de recollida selectiva de totes les fraccions de residus, i quins seran els objectius mínims que s'han de complir per als anys següents segons marque aquest pla i la nova llei de residus estatal, a més de la normativa europea", explica el regidor.

El pla ha de fixar el model de recollida de residus en cada zona de la ciutat

A més, el document contindrà quines accions han d'escometre's -en funció de variables com la distribució, l'agrupació i el nombre d'habitants- per a millorar la separació en origen dels residus i per a determinar cadascuna de les fraccions de residus que són recollits en cada contenidor. A més, aquesta estratègia "ha de definir el model de recollida de residus en cada zona de la ciutat i establir mecanismes per a minimitzar la producció de residus i la separació". Al mateix temps, l'informe "contindrà quants educadors ambientals, bé personal funcionari o bé per gestió indirecta, hauran de treballar diàriament al carrer per a millorar la gestió de la ciutadania, els comerços i les empreses que es desfan dels residus generats diàriament i són recollits pel servei públic de recollida de residus".

Per tot això, Campillo ha reclamat: "No tenim temps a perdre i el nou govern de la senyora Catalá ha de convocar al més prompte possible la comissió de residus del Consell de Medi Ambient".