Un nou judici podria obligar Banksy a revelar la seua identitat

La identitat de l'artista de carrer Banksy ha sigut objecte d'especulacions al Regne Unit durant anys. Ara com ara hi ha poques certeses sobre ell: és un home blanc, originari de Bristol i nascut vora la dècada de 1970. No obstant això, la celebració d'un nou judici podria obligar Robin Gunningham, una de les persones assenyalades per la premsa com l'home darrere de Banksy, a confirmar si efectivament és el grafiter més famós del món.

Gunningham ha sigut cridat com a acusat junt amb l'empresa Pest Control Ltd., encarregada de gestionar la venda de les obres de Banksy, en un judici per difamació impulsat per l'artista Andrew Gallagher davant l'Alt Tribunal de Londres. L'eventual compareixença de Gunningham davant el jutge podria obligar-lo a revelar si és l'artista, encara que de moment l'acusació s'ha negat a donar informació sobre el procés. “Ara com ara els detalls són confidencials i continuaran sent-ho”, ha explicat l'advocat de Gallagher, Aaron Wood, al Daily Mail.

Gallagher ja es va enfrontar a l'empresa de Banksy en una disputa relacionada amb els drets de propietat intel·lectual. L'artista anònim va tractar d'impedir que l'empresa de Gallagher usara una de les seues icòniques pintures, The Flower Thrower, en una targeta de regal. L'Oficina Europea per als Drets de Propietat Intel·lectual (EUIPO, en les seues sigles en anglés) va decidir en 2020 que Banksy no tenia dret a reclamar els drets de propietat intel·lectual a causa del seu anonimat.

Principal sospitós

Gunningham, un home de 53 anys nascut a Bristol, ja va ser assenyalat com l'home darrere de Banksy en una investigació del Mail on Sunday en 2008. Els autors d'aquesta investigació van parlar llavors amb alguns dels seus antics companys de classe que van confirmar les sospites, així com veïns de la família i persones que havien treballat amb ell.

Huit anys després d'aquesta revelació, en 2016, una investigació de la universitat Queen Mary de Londres va donar ales a aquesta teoria i va considerar Gunningham com “l'únic sospitós seriós” de ser Banksy. Els investigadors van utilitzar llavors una tècnica que consisteix a traçar les ubicacions de més d'un centenar d'obres de l'artista per a crear un “perfil geogràfic”. Els punts de major activitat coincidien amb les direccions i les zones més freqüentades per Gunningham i el seu cercle més pròxim, encara que els representants de l'artista sempre han rebutjat aquesta teoria.

Banksy és l'autor de centenars d'obres pintades arreu del món, des de Londres fins a Detroit, passant per llocs de conflicte com la franja de Gaza, Síria o Ucraïna. En 2010 va dirigir el documental Exit Through the Gift Shop, una crítica a l'ús de l'art per a fins purament econòmics, però malgrat l'enorme exposició mediàtica de les seues obres, encara no ha sigut possible confirmar oficialment la seua vertadera identitat.