Un Aquil·les gegant i l’espectacle de circ ‘Ambulant’ obrin la nova temporada del Gran Teatre de Xàtiva

Xàtiva comença la nova programació del Gran Teatre este divendres, 2 de febrer. A les 18.30 hores, un Aquil·les gegant de més de 5 metres d’altura i quasi 800 kg de pes passejarà per l’Albereda; i a les 20 hores, tindrà lloc l’espectacle de circ Ambulant, al Gran Teatre.

L’espectacle Aquiles, un gegant articulat de gran impacte visual, està organitzat per la companyia La Fam, compta amb la direcció de Sergio Heredia i les interpretacions de Santi Martínez, Víctor Segarra, Juanan Lucena i el mateix Sergio Heredia. Tindrà una duració aproximada de 60 minuts i es podrà gaudir de manera gratuïta.

Per la seua banda, l’espectacle Ambulant, organitzat també per la companyia La Fam, és un circ de sala de gran format que combina música en directe i posada en escena i que homenatja els últims circs clàssics del segle XX. Compta amb la direcció del reconegut Adrian Schvarzstein i les interpretacions de Víctor Segarra, Dídac Cano, Gustavo Arruda “Guga”, Amanda Wilson, David Tornadijo “Torna”, Paco Caravaca i Laura Barba; així com els músics Manel Chust, Rubén Traver i Alberto Guardiola. L’obra dura aproximadament 70 minuts i l’entrada té un preu de 8 € o 6 € amb descompte.

Les entrades per als espectacles Ambulant, El Traje i Libre ja estan a la venda i es poden adquirir en la taquilla del Gran Teatre els dimarts laborals, de 12 a 14 hores i de 17 a 19 hores, o en el web d’Instanticket, les 24 h. Per a la resta d’espectacles, les entrades es posaran a la venda el pròxim 6 de febrer, excepte per a les obres de programació escolar Sophie, Croma de una historia dibujada i Shoes.

Es pot consultar tota la programació del Gran Teatre de Xàtiva, així com informació relativa a les obres i el contingut audiovisual complementari, en el web www.granteatre.com.