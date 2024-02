Les sol·licituds per al Bo Viatge es disparen en el primer mes

Turisme Comunitat Valenciana ha registrat, durant el primer mes del programa Bo Viatge 2024, un total de 5.336 reserves i 205.000 sol·licituds per a viatjar en el primer semestre de l’any, que correspon al primer període del programa, és a dir, del 16 de gener al 3 de juny, excloent-ne la Setmana Santa. Les destinacions més demanades enguany són, de nou, Benidorm, Calp, Peníscola, Elx, Altea, València, Morella, Gandia, Dénia i Alacant.

En esta edició, l’import mitjà per reserva ascendix als 605,78 euros, la qual cosa ha permés mobilitzar, només durant el primer mes de l’any, un total de 3.232.447 euros en el sector turístic de la Comunitat Valenciana per a viatges concentrats en temporada baixa, segons ha informat la Generalitat. La previsió, afig la Generalitat en un comunicat, és mobilitzar més de 25 milions d’euros en el sector al llarg de tot l’any 2024.

Per a accedir a esta ajuda de la Generalitat, els sol·licitants han de ser majors d’edat i estar empadronats a la Comunitat Valenciana. La inscripció al Bo Viatge 2024, que es va iniciar el passat 2 de gener, continuarà vigent fins al pròxim 30 de novembre de 2024. Cal recordar que els sol·licitants del programa de Bo Viatge 2024 han de triar una estada amb un mínim de tres nits consecutives, optant per un 50 % de descompte sobre l’import de la reserva efectuada, fins a un límit de 350 euros.

Perfil de l’usuari

Respecte al perfil del viatger beneficiari del Bo Viatge 2024, segons els resultats del primer mes d’esta edició, destaca que la majoria s’ha decantat per l’hotel com a allotjament triat per a pernoctar, amb el 70 % del total de les reserves efectuades al gener, amb un desemborsament mitjà superior als 605 euros. A continuació hi ha el càmping, amb prop del 16 % de les reserves; l’allotjament rural, amb el 9 %; i els apartaments i habitatges turístics, que concentren el 5 % del total de les reserves efectuades durant el primer mes de l’any.

En referència al període de temps més sol·licitat per a viatjar, és el mes de maig el que concentra el nombre més gran de reserves, amb 2.282, seguit de març, amb un total de 1.312 reserves, i abril, amb 1.075 reserves. En esta edició, hi ha un total de 874 empreses registrades en el programa, de les quals prop del 35 % són agències de viatge, el 31 % són hotels, i més del 19,5 %, allotjaments rurals.