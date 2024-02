L'advocat investigat pels incendis del Saler al·lega que va comprar parafina per a l'estufa

L'advocat penalista investigat pels incendis intencionats ocorreguts des del mes d'agost passat a la Devesa del Saler va acudir dimecres al jutjat de València que instruïx la causa per un delicte continuat d'incendi forestal agreujat per a col·laborar amb la justícia i donar explicació a tots els rumors, les acusacions i les especulacions sobre la seua presumpta participació en els últims focs registrats en este pulmó verd de la capital del Túria des de la seua posada en llibertat a la fi del passat mes de desembre.

J. C. E., de 59 anys, va negar davant el jutge qualsevol tipus de responsabilitat en estos nous incendis, que han calcinat 14 hectàrees del parc natural, com ja va fer quan va ser detingut a la fi d'octubre per agents del Seprona de la Guàrdia Civil com a presumpte autor de nou incendis. El que sí que va admetre és haver comprat una garrafa de parafina, concretament d'una capacitat de deu litres, a mitjan gener, uns dies després –no abans– d'un altre doble incendi ocorregut en eixes dates al parc natural del Saler.

Assegura que compra garrafes d'esta mena de manera habitual i que en l'últim foc estava a casa o de camí a esta