Power Electronics factura un 75 % més, fins als 1.106 milions

Power Electronics, fabricador d’inversors solars, va facturar un 75 % en 2023 respecte a l’any anterior fins a registrar una xifra rècord de 1.106 milions d’euros a causa del creixement de les seues divisions de solar i emmagatzematge energètic. Estos resultats també responen a l’increment de la demanda en el sector de la mobilitat elèctrica, en el qual ha arribat als 100 milions d’euros de facturació, segons ha informat la companyia valenciana en un comunicat.

En 2023 Power Electronics, amb seu a Llíria, una plantilla de 3.000 empleats i presència en més d’un centenar de països, va obtindre un resultat operatiu (ebitda) de 208 milions d’euros i, segons assegura, els resultats confirmen el creixement sostingut i la solvència que està experimentant.

Pla

El seu pla estratègic 2024-2027 arreplega inversions per valor de més de 300 milions, destinades a ampliar les seues capacitats productives a Espanya i als Estats Units, i continuar el desenvolupament en innovació, digitalització i automatització productiva. A més, comprén la finalització d’una nova planta a Llíria per a mobilitat elèctrica i l’obertura de noves instal·lacions als Estats Units per a la fabricació de carregadors, inversors solars i inversors d’emmagatzematge, amb la finalitat d’atendre la creixent demanda d’estos mercats.

El director executiu de Power Electronics, David Salvo, ha destacat la importància de continuar invertint en innovació, tecnologia i talent per a afrontar els reptes del futur i l’objectiu de creixement i consolidació com a “referent mundial” en el sector de l’electrònica de potència.

La companyia es dedica a produir inversors solars per a plantes fotovoltaiques a Europa, Oceania i Amèrica, i a la fabricació d’inversors d’emmagatzematge energètic. Va tancar l’any 2023 amb una capacitat de potència AC instal·lada de 91 GW, la qual cosa ha evitat l’emissió de més de 90,6 milions de tones de CO₂ al medi ambient.