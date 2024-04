Bautista i Martínez s’enfronten a Estoril en octaus de final

Pedro Martínez Portero i Roberto Bautista Agut, els dos únics valencians en el top 100 ara mateix, tornaran a creuar-se hui dijous a Estoril, com van fer fa tres anys a Kitzbühel, on l’alzirenc va jugar la seua primera final ATP, encara que va haver d’esperar un any més per a alçar el seu primer títol, a Santiago de Xile. Deu títols més atresora el castellonenc, de 35 anys, que va obrir el torneig de Portugal dilluns amb una victòria contra el serbi Miomir Kecmanovic, subcampió l’any passat. Ahir, dos dies després, i a causa de l’ajornament del seu partit de dimarts per la pluja, Pedro Martínez, de 26 anys, feia el mateix contra l’alemany Daniel Altmaier (54 del món), al qual es va imposar per 6-4 i 6-2 . El 77é del món ve de guanyar el seu primer torneig de l’any, en l’ATP Challenger de Girona, diumenge passat, en la final contra el romanés Radu Albot, sext títol de la categoria en el seu palmarés.

Per tant, els dos valencians presents a Estoril es creuaran hui dijous en octaus de final, un xoc al qual semblaven predestinats des que es va sortejar el quadre. Només s’havien trobat una vegada, en 2021 i també en els octaus de final d’un torneig sobre terra, a Kitzbühel (Àustria), en un duel d’allò més renyit que es va emportar el jove per 6-4 6-7(5) i 7-5. Llavors, Pedro Martínez, que era el 97 del món, va tombar Bautista, número 16, i després de derrotar Altmaier en semifinals va aconseguir jugar la primera final de la seua carrera, en la qual va caure contra el noruec Casper Ruud (14é de l’ATP).

L’ajornament del partit de dimarts va obligar ahir l’alzireny a jugar també en dobles al costat de l’argentí Pedro Cachín, sense poder evitar la derrota contra l’equatorià Gonzalo Escobar i el kazakh Aleksandr Nedovyesov per 6-3 i 6-2. Va ser el segon partit del dia també per a Cachín, que havia caigut prèviament contra l’hongarés Márton Fucsovics en el torneig individual.

Sorribes torna a caure amb Errani

Sara Sorribes no va poder per sèptima vegada amb la seua bèstia negra Sara Errani, encara que va estar-hi a prop després de forçar el tercer set per quarta vegada en un partit de tres hores que es va decidir després de sengles trencaments en els dos últims jocs. La veterana de 39 anys es va imposar a la jove valenciana de 27 en octaus de final de Bogotà per 6-2, 4-6, 6-4.

