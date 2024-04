Paiporta reclama a les Corts el retorn del Premi Guillem Agulló

Compromís per Paiporta ha aconseguit que l’Ajuntament de la localitat demane el restabliment del Premi Guillem Agulló, establit per les Corts Valencianes la legislatura passada, i eliminat pel Govern de la Generalitat, format per PP i VOX. La moció, en la qual es reclama que es torne a atorgar este premi a persones i entitats que destaquen en la lluita contra la xenofòbia, el racisme i els delictes d’odi, va comptar amb els vots favorables de Compromís i PSPV-PSOE, davant de l’abstenció del PP i el vot en contra de VOX.

Guillem Agulló, jove antifeixista, va ser assassinat per les seues idees l’abril de 1993 per un grup de neonazis mentres passava les vacacions de pasqua amb els seus amics a Montanejos. La seua figura s’ha convertit en un símbol de la lluita contra el feixisme. Per això, tots els grups parlamentaris a les Corts van firmar un escrit conjunt que va desembocar en l’establiment dels Premis Guillem Agulló. Estos premis han sigut suprimits pel bipartit PP-VOX.

Per al portaveu de Compromís, Pep Val, “no és estrany que el PP i VOX a l’Ajuntament de Paiporta siguen incapaços de mostrar la més mínima sensibilitat per un crim d’odi, un assassinat cruel i motivat per les idees, però és lamentable que més de 30 anys després dels fets siguen incapaços de posicionar-se a favor de la vida i en contra del feixisme i de l’odi”.

L’acord plenari serà traslladat a les Corts, perquè siguen coneixedores de la voluntat del Ple de Paiporta, i a la família Agulló Salvador, perquè també sàpien de la solidaritat i l’estima expressada per la ciutadania de Paiporta a través dels seus representants en la corporació municipal.

