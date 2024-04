Transports s'obri a ampliar l'aeroport de València a partir de 2027

El Govern s'obri a l'ampliació de l'aeroport de València, però no ho farà -com a mínim- fins d'ací a tres anys. És el missatge que ha transmés este matí el Ministeri de Transports a través d'un comunicat, destacant que està analitzant les necessitats que té l'aeròdrom valencià -i també el d'Alacant-Elx- per a planificar les inversions que necessiten en el futur. Això sí, l'àrea que dirigix Óscar Puente deixa clar que esta aposta per desenvolupar les instal·lacions de Manises no es plasmaria abans de 2027, moment en el qual entraria en vigor el nou Document de Regulació Aeroportuària (Dora) que estarà en vigor fins a 2031.

El ministeri, no en va, assenyala en el seu missatge, després d'una reunió del Comité de Coordinació Aeroportuària de la Comunitat Valenciana, que "les inversions per a la seua ampliació es duran a terme quan siga necessari", i destaca que -igual que succeïx amb el d'Alacant- la infraestructura aèria valenciana "té encara capacitat de creixement i, per tant, els tècnics decidiran quan és necessària". En este sentit, l'organisme conclou que expansions com les de Manises es faran "sempre seguint criteris tècnics i amb el màxim respecte al medi ambient", i que el seu objectiu és respondre a la demanda de trànsit futura i garantir així el desenvolupament dels aeroports en el mitjà i llarg termini.

Donar resposta a les necessitats futures

Segons el comunicat, Transports ha ratificat la seua voluntat de donar resposta a les necessitats futures de demanda dels aeroports valencià i alacantí. La reunió del Comité ha comptat amb la presència del director general d'Aviació Civil, David Benito, de representants de l'Administració autonòmica; corporacions locals amb assistents dels ajuntaments de València, Alacant i Elx; organitzacions econòmiques i socials com la CEV i la Cambra de Comerç d'Alacant, i Aena.

Turistes a l'aeroport de València, en una imatge d'arxiu. / Germán Caballero

Després de conéixer-se el comunicat, la consellera de Turisme, Nuria Montes, s'ha mostrat "contenta" per la decisió de Transports d'estudiar les ampliacions sota criteris tècnics, perquè són eixos "els que avalen i suporten les peticions que hem estat fent durant l'últim any". En este sentit, la consellera ha remarcat que l'aeroport de València està arribant a "la seua capacitat màxima d'operació, que és un criteri tècnic suficient per a acreditar les obres d'ampliació amb caràcter immediat". L'ampliació dels aeroports de València i Alacant "són obres que, si ens fixem en els criteris tècnics, no tenen cap dubte", ha remarcat.

De fet, els terminis a tres anys vista com a mínim es produïxen després de les reclamacions "d'urgència" en l'ampliació que ha estat duent a terme tant l'empresariat valencià com el Consell que presidix Carlos Mazón. El mateix cap de l'executiu autonòmic anunciava este dimecres que a la fi d'abril o principis de maig anava a presentar-se un estudi elaborat per les cambres de comerç que avalarà l'ampliació de l'aeroport valencià pel seu "impacte" i la seua "necessitat".

Turistes arribant a l'aeroport de València. / JM López

Un any exitós

La petició, a més, s'emmarca en un moment d'èxit per a l'aeròdrom provincial pel que fa a passatgers. De fet, en 2023, este va fregar els 10 milions d'usuaris, acostant-se amb això a la xifra oficial de capacitat màxima que té Manises, la de 10,5 milions de passatgers. No obstant això, tot apunta al fet que este registre límit -que Aena assegura que després d'una sèrie de reformes dutes a terme l'any passat ha quedat obsolet- serà un balanç que se superarà al final d'este exercici després que en els mesos de gener i febrer -els de menys trànsit de viatges- ja s'hagen registrat 161.000 viatgers més en les instal·lacions valencianes que en l'arrancada de 2023.

