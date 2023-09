Jessica Ojeda en abreviado; Jessica Ojeda Vázquez en coloquial -así se presenta ella misma en las redes sociales-. Pero la candidata de Islas Canarias-Trafalgar (comisión que también suele abreviar su nombre, quedándose en «Falla Trafalgar») tiene un nombre de lo más blasonado: Jessica Ojeda Vázquez de Agredos. De ella diría Luis Sánchez Polack que es «de familia linajuda». O por lo menos lo parece. «Eso dicen, que debemos tener algo de linaje». Desentraña el misterio: la familia materna procede de Daimiel, Ciudad Real. La paterna incorpora un nuevo pueblo de la Andalucía septentrional: «Doña Mencia, de Córdoba».

Y los Vázquez de Agredos son verdaderamente pocos -al parecer, menos de cien- en toda España-. Y tres de ellos, madre, hermano y Jessica fueron a parar a la comisión. Ella, desde el minuto uno: «nací un 10 de marzo y me cuentan que el 14 ya estaba en la cena de la falla. Eso sí, no fui a la Ofrenda porque mi padre dijo que no, que era demasiado pequeña y mi madre se estaba recuperando... el caso es que bajamos a ver la salida». Ella fue la última en llegar en casa y muy deseada: «mi hermano es siete años mayor que yo y cuando nací, que además soy la más pequeña de la parte materna, no había niña suficiente para todos».

Participante y ganadora de "play back"

Y como «somos falleros de toda la vida», y de Trafalgar, es difícil no acabar en un escenario. «Si: empecé muy niña, a los cuatro años. He hecho play back individual, grupos, he concursado en la Agrupación, en la Junta Central Fallera... y he ganado el primer premio», que Trafalgar logró en ediciones anteriores, aunque en la última edición acabaron en quinta posición. Allí andaba ella entre toneladas de maquillaje.

También fue fallera mayor infantil en 2004, hace 19 años y esperó a que tripitiera su fallera mayor de la pandemia. «Siempre quise haber sido en año par, pero una vez lo he vivido en impar me he dado cuenta que éste era mi año. Con una relación increíble con las falleras del sector y con las de la Federación». La de Primera A, que también acaban haciendo grupo.

Estudia en La Rioja... a distancia

En lo profesional, es profesora de Infantil, «también soy Pedagoga y estoy acabando Magisterio de Primaria. De momento, mientras, trabajo en el comedor de un colegio». Eso sí, con una particularidad: «estudio on line en la Universidad Internacional de La Rioja». Y no porque tenga raíces riojanas -ya hemos visto que no-, sino por practicidad: «las condiciones me gustaban más que las de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) y porque, la verdad, no quería volver a sentarme en un aula, el día a día...» y, lo reconoce, porque pega poco con alumnas diez años más jóvenes. «Es que no es lo mismo...». También le permite tener una vida arreglada: «por la mañana siempre hago deporte en ayunas, arreglo cosas en casa, sigo algunas asignaturas y de ahí me voy a la hora que toca para ir al comedor». Ella es «de dar de comer, no de cocinar. Y después hago alguna actividad extraescolar hasta que vuelven». A los de Primaria sí que podrá preguntarles, mapa y puntero en mano, donde están las Tablas de Daimiel. La Batalla de Trafalgar, más adelante.