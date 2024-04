Regne renueva a Musoles y completa la Especial más cambiada de los últimos años

La continuidad de Sergio Musoles en Reino de València-Duque de Calabria completa la Sección Especial de las Fallas 2025. La comisión de Russafa y el artista de Burriana no han hecho más que confirmar lo que estaba previsto desde el primer minuto. De hecho, la foto ilustrativa es a pie de la pasada falla.

Sin embargo, el retraso en casi un mes desde que acabaron las fiestas ha sido, cuanto menos, sorprendente, puesto que la falla del Regne, por ejemplo, anunció la continuidad el pasado año antes incluso de acabar la "plantà". En cualquiera de los casos será la decimotercera vez que permanezcan juntos, en la que es la relación más longeva actualmente de la categoría y una de las mayores de la historia de la Especial, aunque todavía lejos de las 17 fallas, y consecutivas, que rubricaron Manuel Algarra y Almirante Cadarso y que sólo pudo interrumpir el fallecimiento del primero.

El caso es que, con esta renovación, la máxima categoría de 2025 se presentará como hacía siete años que no se producía: con el mercado revolucionado. Cuatro, casi la mitad de los participantes, cambian de artista, revirtiendo la que había sido tendencia durante los ejercicios anteriores, y que se basaba en mantener el artista a toda costa. Una zona de confort general de la que nadie quería moverse.

David Sánchez cambia de Exposición a Convento / Falla Convento

Los cambios tienen motivaciones diferentes. El final de etapa de Pere Baenas en Convento Jerusalén ha tenido efecto rebote. Convento se hizo con David Sánchez y Exposición, por ello, se ha hecho con Salva Banyuls y Néstor Ruiz, procedentes de Espartero-Ramón y Cajal. Más allá de que la relación de Baenas y Convento olía a fin de ciclo, el artista lo ha hecho mostrando su hartazgo de la categoría. "No me preocupa no llegar a ser el artista que más años ha plantado. El oficio se ha vuelto cada vez más insostenible. Las demandas logísticas, financieras y emocionales han alcanzado un punto en el que necesito tomar un paso atrás para evaluar y reajustar mi enfoque" aseguró a pie de falla. Finalmente, se mantendrá en la alta competición plantando en Císcar-Burriana en Primera A, pero ya fuera de la Champions.

Con argumentos y destinos parecidos, Vicente Martínez Aparici se despide de la categoría y de Cuba-Literato Azorín, aunque también recalará en la categoría de plata (precisamente, a Espartero-Ramón y Cajal). El cuarto cambio es el de Almirante Cadarso-Conde Altea, que finalizó la relación con Toni Pérez, firmando en su lugar Paco Giner.

El récord, los diez cambios de 2011

Los años de prosperidad y de crisis económica de los primeros años del siglo no hicieron más que generar el mismo resultado: un mercado muy fluctuante. Llegó a producirse una locura, tanto de participantes como de movimiento de mercado, en 2011, cuando fueron diez los cambios que hubo en la categoría, en Archiduque Carlos-Xiva, Convento Jerusalén, Cuba-Literato Azorín, Exposición-Micer Mascó, Malvarrosa, l'Antiga de Campanar, Na Jordana, Reino de València, Sueca-Literato Azorín y Nou Campanar. Tan sólo se mantuvieron respecto a 2010 Manuel Algarra en Almirante Cadarso, José Lafarga en el Pilar y José Ramón Espuig en Merced.

Pero la curva de cambios ha ido aminorándose con el paso de los años. Y salvo tras el año raro de 2017, la tendencia ha sido la de cambios cada vez menores.

En los últimos años, la categoría se había caracterizado por el inmovilismo absoluto: un cambio por año. En 2019, Exposición (David Sánchez por Paco Giner); en 2020-21, Na Jordana (Maripo Gual por Toni Pérez); en 2022, Sueca-Literato Azorín (Pedro Santaeulalia por Vicente Llácer); en 2023, Almirante (Toni Pérez por Manuel Algarra) y en 2024, l'Antiga (Josué Beitia por Carlos Carsí).

Sobreviven Musoles y Paco Torres

Con los cuatro cambios de este año, tan solo sobreviven el propio Musoles y Paco Torres en el Pilar. Dos casos muy determinados. En Regne, una relación basada en ser conscientes de las limitaciones económicas y la consecución de buenos resultados permanentes. En el otro, una relación que va más allá de lo profesional, pues Paco Torres es fallero del Pilar y su búsqueda del primer premio ya es casi una obsesión.

Falta de talleres solventes... o que quieran

Se pueden encontrar dos motivos principalmente: la reducción en el número de comisiones participantes -consolidado el grupo de nueve de la Federación- y, sobre todo, la falta de talleres. Tanto talleres cualificados para plantar en la máxima categoría como talleres que, estando cualificados, no quieren participar en la categoría. La Especial está atrapada no ya en sus condiciones económicas, que son amplias -las comisiones hacen un ingente e incuestionable esfuerzo- sino en la ya conocida dinámica de plantar más y más cantidad de falla. La pandemia se llevó por delante el intento de autocontrolarse limitando la altura.

En 2024, lo que había sido un status quo más o menos asumido ha saltado por los aires y presenta, para dentro de once meses, una Champions fallera nueva.

Así queda la Sección Especial 2025

L'Antiga de Campanar - Josué Beitia

Exposición-Micer Mascó - Salva Banyuls y Néstor Ruiz

Plaza del Pilar - Paco Torres Josa

Sueca-Literato Azorín - Pedro Santaeulalia

Cuba-Literato Azorín - Antonio Pérez Mena

Convento Jerusalén - David Sánchez Llongo

Reino de València-Duque de Calabria - Sergio Musoles

Na Jordana - Mario Gual

Almirante Cadarso-Conde Altea - Paco Giner

Cambios de artistas de Especial respecto al año interior

2001: 4

2002: 6

2003: 8

2004: 6

2005: 7

2006: 9

2007: 6

2008: 5

2009: 4

2010: 7

2011: 10

2012: 6

2013: 5

2014: 5

2015: 3

2016: 3

2017: 6

2018: 3

2019: 1

2021: 1

2022: 1

2023: 1

2024: 1

2025: 4