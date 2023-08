Susana Camarero sigue de gira por los pueblos de l’Horta. Tras acudir a la Cordà de Paterna y reunirse con Amparo Folgado en Torrent, la vicepresidenta segunda de la Generalitat Valenciana y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha visitado Meliana para encontrarse con la alcaldesa popular Trinidad Montañana y conocer los proyectos que el municipio abordará en la presente legislatura.

Entre otros, el nuevo equipo de gobierno ha avanzado su intención de promover 40 viviendas asequibles en un solar ubicado detrás de los salones de la calle Ramón y Cajal, en el centro histórico. El proyecto -en fase preliminar- pretende añadir una nueva dotación residencial a los 80 pisos que ya promovió el Partido Popular en su anterior etapa de gobierno. Según fuentes municipales, la consellera ha dado su visto bueno al proyecto de las 40 viviendas asequibles, que ahora deberá entrar en la vía administrativa.

Sin embargo, la cuestión central durante la visita de Camarero ha sido otra. La apertura en el municipio del Centro de Día Anna Lluch. «Nosotros llevamos tiempo sin saber por qué no se abre este recurso. Los anteriores gestores no nos habían explicado los plazos y además nos hemos encontrado con que no se habían instalado las alarmas antiincendios», señalan desde el ayuntamiento.

En este sentido, las mismas fuentes explican que la consellera ha querido interesarse por el tema visitando ella misma el centro de cara a conocer sus necesidades y, ya con una idea más clara, abrir el recurso sociosanitario a la mayor brevedad posible. «La consellera también se ha comprometido a reservar un número determinado de plazas -tendrá 40 ampliables a 70- para los usuarios y usuarias de Meliana. Es un acuerdo importante, porque nuestros mayores están repartidos en otros municipios», indican en el consistorio.

Algunos podrán volver a su pueblo gracias a un proyecto que ha tardado tres años en construirse pero unos ocho años en desarrollarse, después de que en 2015 el ayuntamiento propusiera un cambio en el uso del suelo. «Por fin está en la fase final», celebran en el equipo de gobierno, aunque añaden: «Hemos heredado un contencioso con la empresa, que pedía al anterior consistorio casi 200.000 euros por la subida del coste del hierro. Creemos que lo tenemos ganado».

Centro vanguardista

Este proyecto impulsado bajo el mandato de Compromís y PSPV presume de ser el «primer centro de personas mayores biosostenible de España». Se trata de uno de los centros más «vanguardistas» de la Comunitat Valenciana,un edificio realizado con paneles prefabricados estructurales de madera con balas de paja de arroz y de trigo. Toda la estructura está realizada en madera, con vigas y pilares de madera laminada cruzada y forjados de madera. En este sentido, el inmueble del centro de día de Meliana es la mayor construcción permanente realizada en España con balas de paja. La utilización de la madera y la paja han permitido crear un edificio con una muy baja huella de carbono, potenciando el uso de materiales locales y naturales.